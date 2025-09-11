jueves 11 de septiembre 2025

Terrible

Quién es "Raquel", la profesora de matemática que buscaba la alumna que disparó en una escuela de Mendoza

Se llama Raquel Guiñazú, tiene 56 años y la catalogaron como “excelente” y “estricta”. La adolescente de 14 años preguntaba por ella, testigos dicen que ella le hacía bullying a la menor.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Quién es Raquel, la profesora de matemática que buscaba la alumna que disparó en una escuela de Mendoza

Quién es "Raquel", la profesora de matemática que buscaba la alumna que disparó en una escuela de Mendoza

Pero, quién es “Raquel”, la profesora de matemática que buscaba la menor

Raquel Guiñazú (56) es la profesora de matemáticas mencionada a viva voz por la adolescente que llevó una pistola y disparó en su escuela del municipio mendocino de La Paz.

La alumna, que generó pánico al disparar tres veces al aire y permaneció cinco horas atrincherada en el patio, concurre a primer año de la escuela secundario Marcelino Blanco.

En el momento en que la alumna sacó el arma, Raquel estaba dando clases en segundo año, en otro piso del colegio.

Una alumna de ese curso donde estaba Raquel le contó a Clarín: "Nos enteramos por Jimy, el preceptor, que la alumna que disparaba estaba buscando a Raquel".

Y contó que la profesora de matemáticas estaba "muy asustada" al enterarse que la alumna armada la buscaba.

La primera reacción de la profesora fue cerrar la puerta del curso e irse a resguardar en un rincón con otras alumnas. "Por suerte, a nuestro curso no entró pero por la ventana la veíamos pasar con el arma en la mano".

A Raquel la sacaron preceptores rápidamente del aula, y detrás al resto de sus alumnos. Salieron corriendo por una finca de viñedos, detrás del colegio.

La estudiante quedó en el patio, se movía de un lado al otro, mientras la policía trataba de disuadirla de que entregara el arma.

La versión de los estudiantes es que la adolescente tenia una mala relación con la docente y que la había aplazado en un examen.

"Es una profesora estricta", dijo otro alumno.

Una mamá del colegio, que tiene hijas en segundo y quinto año y la tuvieron como docente, le dijo a Clarín: "Es excelente profesora y nos asombra que haya tenido un inconveniente con una alumna".

image

Cronológicamente, cómo comenzó este impactante hecho en Mendoza

El hecho comenzó durante el primer recreo que va de las 9.20 a 9.30 de la mañana de este miércoles, en la escuela 4-042 Marcelino Blanco del municipio mendocino de La Paz.

Los testimonios mencionan que la adolescente habría mantenido una discusión con un compañero y cuando intervino una preceptora, la estudiante sacó el arma de la mochila y amenazó a algunos compañeros.

Luego efectuó un disparo al aire y volvió disparar dos veces más. Usó una pistola Bersa con cargador tiene una capacidad de 12 proyectiles. El arma se la había quitado a su papá, que es comisario en actividad en San Luis.

La ministra de Seguridad de Mendoza dijo que se pudo evacuar a 200 personas entre alumnos y docentes. "Llegaron en helicóptero los grupos especiales y la negociadora Rocio Conti, quien logra en casi cuatro horas de trabajo intenso que la alumna entregue el arma, el único riesgo latente era la vida de niña porque ya no había nadie más en la escuela", detalló Rus.

Fuente: Clarín

Temas
