Encontraron el cuerpo de una mujer en una playa de Mar del Plata: los impactantes detalles

El cadáver de una mujer fue encontrado sin vida en la playa pública Luna Azul, en el norte de Mar del Plata, lo que dio inicio a una investigación judicial para determinar las causas de su muerte. El hallazgo fue reportado al 911 cerca de las 18 del miércoles, y de inmediato se activó un operativo en la zona de avenida Félix U. Camet y Fray Luis Beltrán.

Una ambulancia del SAME acudió al lugar a las 19:30 y confirmó el fallecimiento. Las primeras observaciones de la Policía Científica no detectaron signos evidentes de violencia en el cuerpo, aunque se espera que la autopsia esclarezca las circunstancias de la muerte.

Cómo encontraron el cuerpo de la mujer

La mujer, de entre 30 y 40 años, fue hallada con el torso descubierto y un pantalón negro. Tampoco portaba ninguna documentación que permitiera su identificación.

El caso quedó a cargo de la Fiscalía de turno de Mar del Plata, bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte”. La investigación se centra en determinar si la muerte fue accidental, natural o provocada por un factor externo.

Hasta el momento, no hay reportes de personas desaparecidas con las características de la víctima, quien tampoco era reconocida por los vecinos del barrio. Por su parte, las autoridades están revisando las cámaras de seguridad cercanas para saber si la mujer llegó sola al lugar o acompañada.