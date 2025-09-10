Cuánto mate se puede tomar por día sin que afecte la salud

El mate es una infusión tradicional y profundamente arraigada en la cultura argentina , presente en todas las clases sociales, edades y rutinas. Sin embargo, como todo lo que se consume en exceso, tomar demasiado mate puede tener consecuencias negativas para la salud , especialmente por su contenido de cafeína y la temperatura a la que suele ingerirse.

Según especialistas en nutrición y estudios médicos recientes, el c onsumo seguro de mate no debería superar 1 litro por día . Superar esa cantidad, sobre todo si se hace de manera habitual y con el agua muy caliente, puede aumentar los riesgos para la salud.

El motivo principal es su contenido de cafeína: entre 30 y 50 miligramos por cada 100 mililitros de infusión. Si se consumen varios litros diarios, la carga de cafeína acumulada puede afectar el organismo de distintas formas.

¿Qué pasa si tomás más de un litro de mate por día?

Los expertos advierten que ingerir 2 litros o más de mate a diario representa un consumo excesivo de cafeína, lo que puede provocar:

Taquicardia

Ansiedad

Trastornos del sueño (insomnio)

Malestar o acidez estomacal

Además, la combinación entre altas temperaturas y consumo crónico puede causar daños más severos a largo plazo.

Estudios sobre el consumo excesivo de mate

Un informe publicado en la Revista Panamericana de Salud Pública alertó sobre los riesgos que implica el abuso de esta infusión, especialmente si se consume caliente de forma constante. El estudio asocia el exceso de mate con un mayor riesgo de cáncer de esófago, boca y laringe, así como problemas renales y hepáticos.

¿Cómo disfrutar del mate sin poner en riesgo la salud?

Para seguir disfrutando del mate de forma saludable, los especialistas recomiendan:

Limitar el consumo a 1 litro diario

Evitar tomarlo muy caliente (usar agua a no más de 70°C)

Alternar con otras infusiones sin cafeína

Hidratarse también con agua sola durante el día

El mate es parte de la identidad nacional y tiene múltiples beneficios si se consume con moderación. Conocer los límites adecuados permite disfrutarlo sin poner en riesgo tu salud a mediano y largo plazo.