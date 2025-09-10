miércoles 10 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Lo tenés que saber

Cuánto mate se puede tomar por día sin que afecte la salud

El mate es parte de la rutina diaria, pero su exceso puede ser peligroso. Descubrí cuántos litros se pueden tomar por día sin dañar la salud.

Por María Morá
image

El mate es una infusión tradicional y profundamente arraigada en la cultura argentina, presente en todas las clases sociales, edades y rutinas. Sin embargo, como todo lo que se consume en exceso, tomar demasiado mate puede tener consecuencias negativas para la salud, especialmente por su contenido de cafeína y la temperatura a la que suele ingerirse.

Lee además
hilitos de banana 
Nutrición y curiosidades alimenticias

¿Qué son los hilitos de la banana y por qué no deberías quitarlos al comerla?
¿Comer arroz recalentado hace mal?
Salud

¿Comés arroz recalentado?: mirá lo que te puede pasar

¿Cuánto mate se recomienda tomar por día?

Según especialistas en nutrición y estudios médicos recientes, el consumo seguro de mate no debería superar 1 litro por día. Superar esa cantidad, sobre todo si se hace de manera habitual y con el agua muy caliente, puede aumentar los riesgos para la salud.

image
Cu&aacute;nto mate se puede tomar por d&iacute;a&nbsp;

Cuánto mate se puede tomar por día

El motivo principal es su contenido de cafeína: entre 30 y 50 miligramos por cada 100 mililitros de infusión. Si se consumen varios litros diarios, la carga de cafeína acumulada puede afectar el organismo de distintas formas.

¿Qué pasa si tomás más de un litro de mate por día?

Los expertos advierten que ingerir 2 litros o más de mate a diario representa un consumo excesivo de cafeína, lo que puede provocar:

  • Taquicardia

  • Ansiedad

  • Trastornos del sueño (insomnio)

  • Malestar o acidez estomacal

Además, la combinación entre altas temperaturas y consumo crónico puede causar daños más severos a largo plazo.

Estudios sobre el consumo excesivo de mate

Un informe publicado en la Revista Panamericana de Salud Pública alertó sobre los riesgos que implica el abuso de esta infusión, especialmente si se consume caliente de forma constante. El estudio asocia el exceso de mate con un mayor riesgo de cáncer de esófago, boca y laringe, así como problemas renales y hepáticos.

¿Cómo disfrutar del mate sin poner en riesgo la salud?

Para seguir disfrutando del mate de forma saludable, los especialistas recomiendan:

  • Limitar el consumo a 1 litro diario

  • Evitar tomarlo muy caliente (usar agua a no más de 70°C)

  • Alternar con otras infusiones sin cafeína

  • Hidratarse también con agua sola durante el día

El mate es parte de la identidad nacional y tiene múltiples beneficios si se consume con moderación. Conocer los límites adecuados permite disfrutarlo sin poner en riesgo tu salud a mediano y largo plazo.

Temas
Seguí leyendo

¿Tenés deuda con la tarjeta de crédito?: en qué momento prescribe y no tenés que pagarla

Guido Kaczka se quebró en vivo por la historia de un participante que perdió a sus padres en la pandemia

Ciencia argentina: visualizan por primera vez en tiempo real un receptor clave vinculado al Alzheimer

Chile pide la extradición de dos rugbiers argentinos, acusados de violar a dos hockistas

Los árboles con flores más lindos para tu jardín: especies destacadas y cómo cuidarlos

Feng Shui: los 4 colores que atraen prosperidad en septiembre

Cómo hacer helado casero con solo 2 ingredientes y ¡sin licuadora!

Se entregó la nena de 14 años que se había atrincherado con un arma en una escuela de Mendoza

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la contundente frase que dijo la alumna atrincherada en mendoza y el perfil de una nina victima de bullying
Caos en La Paz

La contundente frase que dijo la alumna atrincherada en Mendoza y el perfil de una niña "víctima de bullying"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Foto del Instagram de Diego Tejada Gómez, el joven fallecido tras chocar con un patrullero en Rivadavia. 
Dolor

Hace menos de un año, otra tragedia enlutaba a la familia del motociclista fallecido: la muerte de su melliza en otro accidente

El hermano anciano de un exministro sufrió una estafa millonaria de una amiga
En Sarmiento

El hermano anciano de un exministro sufrió una estafa millonaria de una "amiga"

Desesperante búsqueda de un sanjuanino que desapareció y no da señales de su paradero
UFI Genérica

Desesperante búsqueda de un sanjuanino que desapareció y no da señales de su paradero

Miércoles con jornada variable y viento intenso en San Juan
SMN

Miércoles con jornada variable y viento intenso en San Juan

La contundente frase que dijo la alumna atrincherada en Mendoza y el perfil de una niña víctima de bullying
Caos en La Paz

La contundente frase que dijo la alumna atrincherada en Mendoza y el perfil de una niña "víctima de bullying"

Te Puede Interesar

El ex barrabrava de San Martín que asesinó a Catita Moreno admitió tres delitos y fue condenado
Vuelve al Penal

El ex barrabrava de San Martín que asesinó a "Catita" Moreno admitió tres delitos y fue condenado

Por Redacción Tiempo de San Juan
El gigante de hielo sanjuanino que se sigue achicando
Agua Negra

El gigante de hielo sanjuanino que se sigue achicando

Se apagó la ilusión: Albardón-Angaco cayó en la final y se despidió de la Copa País
Fin de un sueño

Se apagó la ilusión: Albardón-Angaco cayó en la final y se despidió de la Copa País

Imagen ilustrativa. 
En Capital

Lo atraparon con una bicicleta robada y se hizo el ofendido: terminó en la Comisaría

El robo fallido más insólito: quiso meterse al negocio de Albardón, pero su panza dijo que no
Video

El robo fallido más insólito: quiso meterse al negocio de Albardón, pero su panza dijo que no