Chile pide la extradición de dos rugbiers argentinos, acusados de violar a dos hockistas

Los rugbiers denunciados de abusar de dos jugadoras de hockey, Matías Morales y Enzo Falaschi , fueron detenidos el miércoles pasado por orden del Juzgado Federal Nº1 de Mendoza y su futuro judicial es incierto .

Falaschi se desempeña como agente inmobiliario en una empresa , según se presenta en la biografía de su cuenta de Instagram. En su perfil también escribió “Mendoza”, acompañando esta palabra con el emoji de un vino.

Morales, en tanto, se recibió de profesor de Educación Física y tiene un emprendimiento de entrenamientos personalizados, de acuerdo a lo que informaron medios locales.

El año pasado, Falaschi y Morales eran investigados por el delito de abuso sexual agravado por acceso carnal. Luego del avance del caso, la Justicia chilena dicto la prisión preventiva de los dos acusados y emitió un pedido de captura internacional.

El juzgado mendocino ya tramita el pedido de extradición de los imputados, quienes, por el momento, permanecen en el Centro de Detención Judicial Unidad 32. Pronto serán trasladados a la cárcel Federal de Cacheuta.

La denuncia a los rugbiers

Falaschi y Morales fueron denunciados después de una fiesta privada que se realizó en agosto de 2023 en un departamento de Vitacura, Chile. En aquel entonces, los jugadores del club Teqüe de Mendoza, tenían contrato por seis meses con el club Stade Français, de Santiago de Chile, por la Primera Nacional TOP 10.

Luego de la fiesta, se fueron con dos jóvenes jugadoras de hockey y un compañero a un departamento. Según testificaron las denunciantes, allí consumieron alcohol y habría ocurrido el ataque sexual.

En abril de 2025 se realizó la audiencia de citación para notificarlos sobre la denuncia que había en su contra. En su defensa, los rugbiers aseguraron que las relaciones fueron consentidas.

La abogada Anahí Venier, defensora de Falaschi, explicó que rechazaron el pedido de extradición e indicó que las autoridades chilenas no enviaron el legajo completo de la investigación, por lo cual, no conocen en profundidad la acusación contra su defendido, quien está denunciado por una sola mujer.

“Nuestro asistido no tenía conocimiento de la existencia de un proceso penal iniciado en Chile. Se enteró acá, cuando fue detenido”, indicó Venier al medio Los Andes.

En el expediente que se tramita en Mendoza figura este presunto abuso. También se detalla que Morales y un hombre chileno que fueron denunciados, pero por otra mujer.

Sumado a ello, la abogada planteó que la seguridad de su defendido podría estar “altamente comprometida” si es trasladado. “No creemos que Chile sea un lugar seguro para que Enzo transite un proceso de este tipo, teniendo en cuenta los recientes episodios de violencia entre argentinos y chilenos”, explicó, en referencia a los graves incidentes entre Independiente y Universidad de Chile.

La denuncia previa y el sobreseimiento

Falaschi ya había sido investigado en 2017 por una escandalosa denuncia de abuso sexual que terminó con cinco jugadores de la Unión Rugby de Cuyo imputados.

Los sospechosos habían sido denunciados por una joven de 24 años, quien dijo que había sido agredida en una fiesta en Chacras de Coria la madrugada del 23 de diciembre de 2016.

La celebración se llevó adelante en la casa de un mánager del club. La joven denunció que tuvo relaciones en una habitación con uno de los jugadores y que los otros denunciados habrían ingresado después, cuando ella estaba inconsciente.

El comentario de uno de los implicados fue el detonante: “Qué brava tu hermana, estuvo como con cinco tipos”, dijo. Al otro día, la joven se sintió “como borracha”, asistió al hospital Central para ser revisada y luego realizó la denuncia por supuesto abuso sexual.

El caso estalló y los deportistas fueron imputados por abuso sexual agravado por acceso carnal. Sin embargo, el fiscal sostuvo que la denuncia era poco consistente y que no había pruebas suficientes para seguir adelante con la investigación.

De esta manera, el 11 de mayo de 2018 se dictó el sobreseimiento de todos los acusados.