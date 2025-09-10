miércoles 10 de septiembre 2025

Caos en La Paz

La contundente frase que dijo la alumna atrincherada en Mendoza y el perfil de una niña "víctima de bullying"

La adolescente de 14 años generó horas de tensión en una escuela mendocina y dejó al descubierto un trasfondo marcado por el bullying y la soledad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
escuela la paz mendoza
Según testigos, la joven salió del baño con una pistola 9 milímetros y efectuó dos disparos al aire antes de aislarse. En medio de la crisis, la estudiante aseguró que no iba a negociar “hasta que entre la profesora Raquel”, frase que marcó las horas de incertidumbre que se vivieron dentro de la institución.

La alumna es hija de un comisario retirado de la Policía de San Luis y familiar del intendente Fernando Ubieta, quien lo confirmó públicamente. Sus compañeros la describieron como una chica callada, con pocas amigas y que en los últimos días había mostrado señales de angustia. Allegados señalaron además que toda la semana había sido víctima de bullying por un video que circulaba entre los estudiantes.

El episodio comenzó cuando los alumnos regresaban a las aulas después del recreo, en una jornada donde estaba previsto el acto por el Día del Maestro. En cuestión de minutos, la situación derivó en un operativo policial que incluyó la evacuación total del edificio y la asistencia médica a varios alumnos que sufrieron crisis de nervios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Mario_Moray/status/1965792925947978027&partner=&hide_thread=false

Videos grabados por los propios estudiantes muestran a la adolescente deambulando con el arma en mano y los negociadores intentando que deponga su actitud. Finalmente, tras horas de tensión, entregó la pistola y fue contenida por personal especializado.

El Gobierno de Mendoza emitió un comunicado conjunto de los ministerios de Seguridad, Justicia, Salud y Educación en el que pidieron prudencia a los medios y a la ciudadanía, señalando que “cualquier alteración externa podría tener consecuencias graves”. También confirmaron que se conformó un comité de crisis para acompañar a la menor y atender el impacto del hecho en toda la comunidad educativa.

