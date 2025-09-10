miércoles 10 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Más salud

Cómo afectan las alergias primaverales a tu estado de ánimo

¿Sabías que las alergias estacionales no solo causan estornudos, sino también fatiga, irritabilidad y niebla mental? Descubre cómo la alergia en primavera puede afectar tu estado de ánimo y qué hacer para sentirte mejor.

Por María Morá
Cómo afecta tu salud mental las alergias primavera&nbsp;

Cómo afecta tu salud mental las alergias primavera 

La primavera es sinónimo de flores, sol y días más largos… pero para muchas personas también lo es de alergias, congestión y malestar general. Y no solo hablamos de estornudos o picazón: ¿sabías que la alergia estacional también puede afectar tu ánimo, concentración y energía? En esta nota te explicamos cómo las alergias primaverales impactan la salud mental, por qué ocurre y qué puedes hacer al respecto.

Lee además
Colores para atraer la abundancia según el feng shui
Lo tenés que saber

Feng Shui: los 4 colores que atraen prosperidad en septiembre
helado casero con frutas
Tiempo de cocinar

Cómo hacer helado casero con solo 2 ingredientes y ¡sin licuadora!
image
Alergias en primavera

Alergias en primavera

¿Qué relación hay entre la alergia y el estado de ánimo?

Cuando el cuerpo reacciona al polen u otros alérgenos, entra en un estado de alerta constante, liberando sustancias como la histamina y provocando inflamación. Este proceso no solo afecta las vías respiratorias, sino también el sistema nervioso.

Palabras clave: alergia y depresión, alergia y cansancio, síntomas emocionales de la alergia

Principales efectos emocionales y mentales de las alergias

1. Fatiga constante

El cuerpo gasta mucha energía combatiendo la alergia. Además, la congestión y los estornudos interrumpen el sueño, lo que disminuye la calidad del descanso. Resultado: más cansancio durante el día, incluso después de dormir.

2. Irritabilidad y mal humor

Sentirte congestionado, con picazón o dolor de cabeza durante semanas afecta tu tolerancia al estrés. Las personas con alergias activas suelen sentirse más irritables, impacientes o apáticas.

3. Niebla mental o "brain fog"

La combinación de falta de sueño, medicamentos y congestión puede causar dificultad para concentrarse, pensar con claridad o tomar decisiones. Este fenómeno se conoce como “niebla mental”.

4. Síntomas similares a la depresión leve

Varios estudios han encontrado una posible conexión entre las alergias y estados depresivos leves. No se trata de una depresión clínica, pero sí de ánimo bajo, desmotivación y pérdida de interés, especialmente cuando los síntomas se prolongan.

¿Los antihistamínicos también afectan el ánimo?

Algunos antihistamínicos de primera generación pueden causar somnolencia, lentitud o sensación de embotamiento. Es importante consultar con un médico sobre qué medicamentos usar, especialmente si ya estás lidiando con ansiedad o depresión.

¿Qué puedes hacer para mejorar tu bienestar emocional durante la temporada de alergias?

1. Mejora la higiene ambiental

  • Usa purificadores de aire con filtro HEPA

  • Lava la ropa y sábanas con frecuencia

  • Evita ventilar en días de alto recuento de polen

2. No descuides tu descanso

  • Prioriza dormir al menos 7-8 horas

  • Usa almohadas hipoalergénicas

  • Si te despiertas congestionado, prueba elevar la cabeza con una segunda almohada

3. Haz ejercicio suave (si el aire lo permite)

Mover el cuerpo ayuda a liberar endorfinas, mejorar el ánimo y reducir el estrés. Intenta hacerlo en interiores o cuando el nivel de polen sea bajo.

4. Consulta si necesitas ajustar tu medicación

Si sientes que los síntomas están afectando tu estado de ánimo, habla con tu médico. Puede que necesites cambiar de antihistamínico o combinar con otras terapias.

Las alergias primaverales no solo afectan tu cuerpo, también tu mente. El cansancio, la irritabilidad o la falta de concentración son efectos secundarios reales, pero manejables.

Si cuidas tu descanso, tu entorno y eliges el tratamiento adecuado, puedes pasar una primavera mucho más llevadera, física y emocionalmente.

Seguí leyendo

Se entregó la nena de 14 años que se había atrincherado con un arma en una escuela de Mendoza

La historia detrás del "Abuelo Juan", un tierno personaje que conquistó las redes con sus artesanías y corazón

La contundente frase que dijo la alumna atrincherada en Mendoza y el perfil de una niña "víctima de bullying"

En el Senado, el Secretario de Minería nacional tomó como ejemplo a San Juan y dijo cuánto cobre podría producir Argentina en una década

Tras la derrota en Buenos Aires, Javier Milei hablará por cadena nacional el lunes 15

Nación reflotó el Ministerio del Interior y designó a Lisandro Catalán al mando

Llega al país el primer avión con argentinos deportados de Estados Unidos por Trump

Día Latinoamericano de la Epilepsia: la terapia cetogénica, una alternativa para pacientes resistentes a fármacos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la contundente frase que dijo la alumna atrincherada en mendoza y el perfil de una nina victima de bullying
Caos en La Paz

La contundente frase que dijo la alumna atrincherada en Mendoza y el perfil de una niña "víctima de bullying"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Foto del Instagram de Diego Tejada Gómez, el joven fallecido tras chocar con un patrullero en Rivadavia. 
Dolor

Hace menos de un año, otra tragedia enlutaba a la familia del motociclista fallecido: la muerte de su melliza en otro accidente

El hermano anciano de un exministro sufrió una estafa millonaria de una amiga
En Sarmiento

El hermano anciano de un exministro sufrió una estafa millonaria de una "amiga"

Desesperante búsqueda de un sanjuanino que desapareció y no da señales de su paradero
UFI Genérica

Desesperante búsqueda de un sanjuanino que desapareció y no da señales de su paradero

Miércoles con jornada variable y viento intenso en San Juan
SMN

Miércoles con jornada variable y viento intenso en San Juan

10 cosas que no conocías de Laura Palma: es fan de Boca, hace crossfit y ama a los animales
Paren en Off

10 cosas que no conocías de Laura Palma: es fan de Boca, hace crossfit y ama a los animales

Te Puede Interesar

El pronóstico de derrame del río San Juan elaborado por Hidráulico se cumplió casi al pié de la letra. 
Hito en la gestión

San Juan acierta con el agua: el pronóstico hídrico fue casi perfecto

Por Elizabeth Pérez
Según el INDEC, la inflación de agosto fue inferior al 2% y acumuló 33,6% en los últimos doce meses
Datos oficiales

Según el INDEC, la inflación de agosto fue inferior al 2% y acumuló 33,6% en los últimos doce meses

Imagen de archivo de Clarín.
Violencia en Mendoza

Los antecedentes en San Juan: cuando un alumno le disparó a la directora y dos casos impactantes en el último mes

Avanza el concurso para Fiscal General: confirman la fecha del inicio de las entrevistas
Poder Judicial

Avanza el concurso para Fiscal General: confirman la fecha del inicio de las entrevistas

¡Escuchá el capítulo XVII de Historias del Crimen en Spotify! Cuando la pelota se manchó de sangre
Podcast de Tiempo

¡Escuchá el capítulo XVII de Historias del Crimen en Spotify! Cuando la pelota se manchó de sangre