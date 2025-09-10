miércoles 10 de septiembre 2025

Poder Judicial

Avanza el concurso para Fiscal General: confirman la fecha del inicio de las entrevistas

Sin sorpresas en la etapa de impugnaciones, los candidatos a suceder a Eduardo Quattropani al frente del Ministerio Público se preparan para el mano a mano con el Consejo de la Magistratura.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Después de que se conocieran los nombres de los 35 candidatos a convertirse en el nuevo Fiscal General, el proceso de selección continuó con la etapa impugnaciones, que pasó sin sorpresas, y ahora seguirá con la instancia más clave del concurso, es decir, la de las entrevistas.

Los postulantes se medirán, mano a mano, con el Consejo de la Magistratura y, por tanto, fuentes allegadas confirmaron que ello arrancará el próximo lunes 15 de septiembre por la mañana. Allí, quienes buscan suceder en el cargo a Eduardo Quattropani desplegarán sus currículums y le dirán al órgano del Poder Judicial por qué deberían encabezar el Ministerio Público.

Si bien se especulaba con que podía haber alguna impugnación a la figura de los participantes del histórico concurso, ello no ocurrió y todos continuaron en carrera hacia el objetivo. Por esa razón, serán entrevistados por el cuerpo compuesto por Juan José Victoria, representante de la Corte de Justicia; Laura Palma, ministra de Gobierno; Fernanda Paredes, diputada provincial; y los miembros del Foro de Abogados Raúl Acosta y Valeria Torres.

Está previsto que las primeras audiencias con los aspirantes sean el lunes y martes, en horas de la mañana, y que prosigan en las siguientes semanas, en las que el Consejo conocerá las condiciones generales de los aspirantes, sus antecedentes y sus laureles.

Se prevé que, al cabo de dos meses, se defina una terna con los concursantes más destacados y que la misma vaya directo a la Cámara de Diputados, donde, en lo que será un sesión histórica, los legisladores provinciales optarán por el elegido a ocupar el sillón vacío que dejó Quattropani, tras su muerte y 32 años en el puesto.

Las figuras que se presentaron en el concurso generaron impacto, dado el tenor de las mismas. Es que hay fiscales y jueces de alto perfil, como así también penalistas de renombre y demás personajes de alto vuelo mediático, que pretenden ser el nuevo jefe o jefa de fiscales en San Juan.

Entre las primeras reacciones, hubo quienes opinaron sobre la condición excluyente que debería tener el sucesor de Jimmy y es que sea un experto en derecho penal y que conozca en profundidad tanto el funcionamiento del Sistema Acusatorio, como las tareas que desempeñan cada una de las unidades fiscales, teniendo en cuenta que se convertirá en la cabeza del Ministerio Público, entidad que lleva al frente todas las investigaciones penales de la provincia.

