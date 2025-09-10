San Martín no pudo con Vélez y cayó por 4-2

Por la novena fecha del campeonato de Reserva, San Martín de San Juan fue derrotado por Vélez Sarsfield en el Predio Emmanuel Mas, en un partido con muchos goles y momentos de alto ritmo.
La reserva de San Martín perdió frente a Vélez por el Torneo Proyección de Reserva.
El encuentro terminó 4-2 a favor del Fortín, que logró imponerse como visitante frente al conjunto sanjuanino. A pesar de haber marcado dos goles y mantenerse en partido durante buena parte del trámite, el equipo local no pudo frenar el avance del rival.
El Fortín se llevó los tres puntos gracias a una gran actuación de Francisco Pozzo, autor de un hat-trick, y un tanto más de Aaron Centurión, que cerró la cuenta para la visita.
Por el lado del Verdinegro, los goles fueron marcados por Santiago Barrera y Nicolás Jorquera, quienes mantuvieron con vida a San Martín en distintos pasajes del partido.