San Martín no pudo con Vélez y cayó por 4-2

Por la novena fecha del campeonato de Reserva, San Martín de San Juan fue derrotado por Vélez Sarsfield en el Predio Emmanuel Mas , en un partido con muchos goles y momentos de alto ritmo.

Fin de un sueño Se apagó la ilusión: Albardón-Angaco cayó en la final y se despidió de la Copa País

Declaraciones Otamendi rompió el silencio: el día que le dirá adiós a la Selección Argentina y ¿se pone la pilcha de River?

El encuentro terminó 4-2 a favor del Fortín , que logró imponerse como visitante frente al conjunto sanjuanino. A pesar de haber marcado dos goles y mantenerse en partido durante buena parte del trámite, el equipo local no pudo frenar el avance del rival.

El Fortín se llevó los tres puntos gracias a una gran actuación de Francisco Pozzo, autor de un hat-trick, y un tanto más de Aaron Centurión, que cerró la cuenta para la visita.

Por el lado del Verdinegro, los goles fueron marcados por Santiago Barrera y Nicolás Jorquera, quienes mantuvieron con vida a San Martín en distintos pasajes del partido.