miércoles 10 de septiembre 2025

9° fecha

San Martín no pudo con Vélez y cayó por 4-2

La reserva de San Martín perdió frente a Vélez por el Torneo Proyección de Reserva.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto gentileza San Martín de San Juan&nbsp;

Foto gentileza San Martín de San Juan 

Por la novena fecha del campeonato de Reserva, San Martín de San Juan fue derrotado por Vélez Sarsfield en el Predio Emmanuel Mas, en un partido con muchos goles y momentos de alto ritmo.

El encuentro terminó 4-2 a favor del Fortín, que logró imponerse como visitante frente al conjunto sanjuanino. A pesar de haber marcado dos goles y mantenerse en partido durante buena parte del trámite, el equipo local no pudo frenar el avance del rival.

El Fortín se llevó los tres puntos gracias a una gran actuación de Francisco Pozzo, autor de un hat-trick, y un tanto más de Aaron Centurión, que cerró la cuenta para la visita.

Por el lado del Verdinegro, los goles fueron marcados por Santiago Barrera y Nicolás Jorquera, quienes mantuvieron con vida a San Martín en distintos pasajes del partido.

Por Antonella Letizia

