Messi hace historia: es el máximo goleador de las Eliminatorias rumbo a 2026

A los 38 años, Lionel Messi logró un nuevo hito en su legendaria carrera: se convirtió en el máximo goleador de las Eliminatorias Sudamericanas. Hasta ahora, el astro argentino nunca había ostentado este récord, que alcanzó sumando un total de 8 goles en la presente edición, incluyendo los dos que anotó frente a Venezuela en su último partido en Argentina.
Con esta cifra, Messi superó al colombiano Luis Díaz, quien finalizó con 7 tantos. Detrás de ellos se ubican Miguel Terceiros, con 6 goles; el uruguayo Darwin Núñez, con 5; y Raphinha, también con 5.
Este logro no solo refuerza la vigencia del delantero argentino a nivel internacional, sino que además marca un cierre de ciclo destacado rumbo al Mundial 2026, consolidando su legado como uno de los mejores futbolistas de la historia.