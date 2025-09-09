Messi hace historia: es el máximo goleador de las Eliminatorias rumbo a 2026

A los 38 años, Lionel Messi logró un nuevo hito en su legendaria carrera: se convirtió en el máximo goleador de las Eliminatorias Sudamericanas. Hasta ahora, el astro argentino nunca había ostentado este récord, que alcanzó sumando un total de 8 goles en la presente edición, incluyendo los dos que anotó frente a Venezuela en su último partido en Argentina.

Con esta cifra, Messi superó al colombiano Luis Díaz, quien finalizó con 7 tantos. Detrás de ellos se ubican Miguel Terceiros, con 6 goles; el uruguayo Darwin Núñez, con 5; y Raphinha, también con 5.

Este logro no solo refuerza la vigencia del delantero argentino a nivel internacional, sino que además marca un cierre de ciclo destacado rumbo al Mundial 2026, consolidando su legado como uno de los mejores futbolistas de la historia.

Compartí esta nota en redes sociales:







