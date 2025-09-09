martes 9 de septiembre 2025

Este miércoles habrá feria con frutas y verduras recién salidas de la huerta en San Juan: dónde será

Contará con alrededor de 90 expositores y será por la mañana. Se podrá comprar desde verduras y huevos de campo hasta dulces y aceitunas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Este miércoles habrá una edición especial de la Feria Agroproductiva en el Centro Cívico.

Este miércoles 10 de septiembre se realizará una edición especial de la Feria Agroproductiva, con alrededor de 90 expositores. El encuentro se desarrollará en la Plaza Seca del Centro Cívico, de 10:00 a 13:30. Los consumidores podrán acceder directamente a una amplia gama de productos frescos y elaborados locales .

Imagen generada con IA de las verduras que hay en una cocina.
Organizando la cocina

En San Juan, qué verduras es mejor dejar fuera de la heladera para conservar sus propiedades
Guía práctica sin promesas: comidas simples, verduras, granos y mucha hidratación para organizarte tres días. Opciones flexibles.
Organización práctica

Menú liviano 3 días "estilo detox": ideas fáciles y mucha hidratación

Organizada por la Dirección de Desarrollo Agropecuario dependiente del Ministerio de Producción, la feria busca fortalecer el circuito de comercialización de los pequeños y medianos productores de la provincia. Los asistentes encontrarán desde verduras y huevos hasta panificación artesanal, miel, aceite de oliva, frutos secos y conservas, promoviendo el consumo de lo hecho en San Juan.

Según informaron desde la organización, los sanjuaninos tendrán la oportunidad de abastecerse de los mejores sabores de la tierra. La oferta incluirá una diversidad de productos estacionales y elaborados: desde las verduras más frescas y huevos de campo hasta delicias como dulces artesanales, aceitunas curadas, aceite de oliva extra virgen, nueces y almendras. Además, habrá espacio para la panificación casera, conservas y miel pura.

El evento no solo es una oportunidad para comprar, sino también para conectar con los productores, conocer los procesos detrás de cada item y valorar el trabajo que sustenta el sector agropecuario de la provincia. "Es el lugar ideal para apoyar la producción local y llevar a la mesa alimentos con identidad sanjuanina", destacaron.

