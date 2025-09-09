La Selección Argentina juega su último partido de Eliminatorias: horario, formaciones y cómo verlo en vivo

La Selección Argentina visitará a Ecuador este martes a las 20.00 en el estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil, en la última fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni, ya clasificado y líder con 38 puntos, afrontará el duelo con una formación alternativa y sin Lionel Messi, quien regresó a Inter Miami para enfocarse en la próxima temporada. En su última presentación, la Albiceleste venció 2-0 a Venezuela en el Monumental.
La Selección Argentina se prepara para el Mundial
Por su parte, Ecuador, conducido por Sebastián Beccacece, también aseguró su lugar en la Copa del Mundo. La Tri acumula 26 unidades y buscará cerrar las Eliminatorias con un triunfo frente al campeón del mundo.
Posibles formaciones de Argentina y Ecuador
-
Ecuador: Hernán Galíndez; Joel Ordoñez o Ángelo Preciado, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco, Gonzalo Plata, John Yeboah o Nilson Angulo; Kevin Rodríguez y Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.
-
Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Exequiel Palacios; Nicolás Paz, Lautaro Martínez, Julián Álvarez o Giuliano Simeone y Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.
Detalles del partido Ecuador vs Argentina
Historial entre Argentina y Ecuador
La Albiceleste mantiene un invicto de ocho partidos consecutivos frente a Ecuador. La última victoria de la Tri fue en octubre de 2015, en el inicio de las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018. Desde entonces, Argentina consiguió seis triunfos y dos empates, incluyendo el recordado 3-1 en Quito con hat-trick de Messi.
En el balance general, se enfrentaron en 41 ocasiones, con 24 victorias para Argentina, 12 empates y 5 triunfos ecuatorianos.