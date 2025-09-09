martes 9 de septiembre 2025

Rumbo al Mundial

La Selección Argentina juega su último partido de Eliminatorias: horario, formaciones y cómo verlo en vivo

Sin Lionel Messi y con un once alternativo, la "Albiceleste" visita a la Ecuador en el cierre del torneo clasificatorio rumbo al Mundial 2026.

Por María Morá
image

La Selección Argentina visitará a Ecuador este martes a las 20.00 en el estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil, en la última fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni, ya clasificado y líder con 38 puntos, afrontará el duelo con una formación alternativa y sin Lionel Messi, quien regresó a Inter Miami para enfocarse en la próxima temporada. En su última presentación, la Albiceleste venció 2-0 a Venezuela en el Monumental.

¿Se vienen tres variantes?: el equipo que piensa Lionel Scaloni para enfrentar a Ecuador
Selección Argentina

¿Se vienen tres variantes?: el equipo que piensa Lionel Scaloni para enfrentar a Ecuador
image
La Selecci&oacute;n Argentina se prepara para el Mundial&nbsp;

La Selección Argentina se prepara para el Mundial

Por su parte, Ecuador, conducido por Sebastián Beccacece, también aseguró su lugar en la Copa del Mundo. La Tri acumula 26 unidades y buscará cerrar las Eliminatorias con un triunfo frente al campeón del mundo.

Posibles formaciones de Argentina y Ecuador

  • Ecuador: Hernán Galíndez; Joel Ordoñez o Ángelo Preciado, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco, Gonzalo Plata, John Yeboah o Nilson Angulo; Kevin Rodríguez y Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.

  • Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Exequiel Palacios; Nicolás Paz, Lautaro Martínez, Julián Álvarez o Giuliano Simeone y Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.

Detalles del partido Ecuador vs Argentina

  • Hora: 20.00

  • TV en vivo: TyC Sports

  • Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia)

  • Estadio: Monumental Banco Pichincha, Guayaquil

Historial entre Argentina y Ecuador

La Albiceleste mantiene un invicto de ocho partidos consecutivos frente a Ecuador. La última victoria de la Tri fue en octubre de 2015, en el inicio de las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018. Desde entonces, Argentina consiguió seis triunfos y dos empates, incluyendo el recordado 3-1 en Quito con hat-trick de Messi.

En el balance general, se enfrentaron en 41 ocasiones, con 24 victorias para Argentina, 12 empates y 5 triunfos ecuatorianos.

