La Selección Argentina juega su último partido de Eliminatorias: horario, formaciones y cómo verlo en vivo

La Selección Argentina visitará a Ecuador este martes a las 20.00 en el estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil , en la última fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 . El equipo dirigido por Lionel Scaloni , ya clasificado y líder con 38 puntos, afrontará el duelo con una formación alternativa y sin Lionel Messi , quien regresó a Inter Miami para enfocarse en la próxima temporada. En su última presentación, la Albiceleste venció 2-0 a Venezuela en el Monumental.

Por su parte, Ecuador , conducido por Sebastián Beccacece , también aseguró su lugar en la Copa del Mundo. La Tri acumula 26 unidades y buscará cerrar las Eliminatorias con un triunfo frente al campeón del mundo.

La Selección Argentina se prepara para el Mundial

Posibles formaciones de Argentina y Ecuador

Ecuador : Hernán Galíndez; Joel Ordoñez o Ángelo Preciado, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco, Gonzalo Plata, John Yeboah o Nilson Angulo; Kevin Rodríguez y Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Exequiel Palacios; Nicolás Paz, Lautaro Martínez, Julián Álvarez o Giuliano Simeone y Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.

Detalles del partido Ecuador vs Argentina

Hora : 20.00

TV en vivo : TyC Sports

Árbitro : Wilmar Roldán (Colombia)

Estadio: Monumental Banco Pichincha, Guayaquil

Historial entre Argentina y Ecuador

La Albiceleste mantiene un invicto de ocho partidos consecutivos frente a Ecuador. La última victoria de la Tri fue en octubre de 2015, en el inicio de las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018. Desde entonces, Argentina consiguió seis triunfos y dos empates, incluyendo el recordado 3-1 en Quito con hat-trick de Messi.

En el balance general, se enfrentaron en 41 ocasiones, con 24 victorias para Argentina, 12 empates y 5 triunfos ecuatorianos.