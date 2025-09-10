Liberaron al policía que conducía el patrullero que provocó la tragedia en Rivadavia

Se dieron a conocer más detalles de la tragedia que hubo en Avenida Libertador donde hubo un patrullero de la Policía de San Juan involucrado y donde falleció un joven motociclista, identificado como Diego Tejada Gómez (25).

En las últimas horas se conoció que el policía Claudio Chirino (28), conductor del móvil policial, fue liberado tras estar menos de 24 horas en un calabozo. Él estaba en calidad de arrestado y por orden judicial recuperó la libertad , expresaron fuentes del caso.

También se supo que al joven Tejada Gómez, la víctima fatal, se le hizo un examen toxicológico para confirmar si conducía con alcohol en sangre. Los investigadores tenían el dato que el fallecido y su novia, Valentina Gómez, habían tomado bebidas alcohólicas horas antes.

El caso todavía sigue en investigación, pero con la información recabada hasta ahora, el conductor del patrullero no habría provocado el siniestro. Se supo que el patrullero tenía el guiñe puesto advirtiendo que iba a girar, como así también estaba con las balizas puestas (las luces de arriba), es decir, que se podía divisar a una cierta distancia.

Otra prueba provisoria de las pesquisas es que no hay frenadas en la calzada, es decir, que la moto no frenó e impactó de lleno con el móvil.

Hay dos testigos claves en el hecho y son los acompañantes de los conductores. Al otro efectivo que iba en el patrullero se le tomará testimonio, pero en primera instancia habría dicho que el motociclista los chocó y que venía a alta velocidad.

La acompañante de Tejada, que es su novia, pudo hablar. Se acordó de algunos detalles, dijo que iba con su novio, que de la nada se olvidó de todo y que recién recuperó la conciencia cuando estaba internada. Ella no ha sufrido heridas que pongan en riesgo su vida, sino muchas escoriaciones y fractura de fémur de una de sus piernas. Ella iba a ser derivada a una clínica privada expresaron fuentes judiciales.

El caso entró en un proceso de investigación previa, donde la fiscalía a cargo de Nicolás Schiattino se enriquecerá de todas las pruebas que salgan y ahí determinará quién fue el responsable de este siniestro, que lamentablemente tuvo un desenlace trágico.

El siniestro fatal en Rivadavia donde hay un policía involucrado

El choque ocurrió en la madrugada de este martes en la intersección de Avenida Libertador y Ramón Salinas.

Sobre la mecánica del siniestro, se supo que el patrullero estaba haciendo recorridas por la zona. Cuando transitaba por Avenida Libertador de Este a Oeste, llegó a calle Ramón Salinas e intentó girar hacia la izquierda para tomar hacia el Sur.

Por Avenida Libertador, atrás del patrullero, venía la motocicleta. Cuando el móvil hizo la maniobra para doblar, el motorista no pudo esquivarlo y chocó el móvil del lado izquierdo, en la parte trasera.