martes 9 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Esta madrugada

Un motociclista falleció al chocar con un patrullero en Rivadavia

La tragedia ocurrió en la esquina de Avenida Libertador y Ramón Salinas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-09 at 08.04.12

Lamentables noticias provienen de Rivadavia. Un motociclista perdió la vida al chocar con un patrullero. El siniestro ocurrió alrededor de las 4:45 horas en la esquina de Avenida Libertador y Ramón Salinas. En la moto iban dos personas y lamentablemente, el conductor murió horas después del siniestro, 6:40 horas, expresaron fuentes judiciales.

Lee además
Un choque ocurrido en una esquina de Rawson dejó a una mujer hospitalizada.
En Rawson

Una motociclista impactó contra un auto y terminó en el hospital
una motociclista termino muy herida al chocar con un auto en capital
Siniestro vial

Una motociclista terminó muy herida al chocar con un auto en Capital

El patrullero Toyota Corolla de la Policía de San Juan lo conducía Claudio Chirino (28) y la acompañante Moisés Uriche (27). Mientras que en la motocicleta iba Diego Maximiliano Tejada (25) y como acompañante, Valentina Gómez (23).

WhatsApp Image 2025-09-09 at 08.04.10

Sobre la mecánica del siniestro, se supo que el patrullero estaba haciendo recorridas por la zona. Cuando transitaba por Avenida Libertador de Este a Oeste, llegó a calle Ramón Salinas e intentó girar hacia la izquierda para tomar hacia el Sur.

Por Avenida Libertador, atrás del patrullero, venía la motocicleta. Cuando el móvil hizo la maniobra para doblar, el motorista no pudo esquivarlo y chocó el móvil del lado izquierdo, en la parte trasera.

WhatsApp Image 2025-09-09 at 08.04.09

Los dos motociclistas salieron expulsados y cayeron con violencia en el asfalto. Fueron trasladados al hospital y lamentablemente, Tejada perdió la vida horas después y su acompañante sigue internada con diferentes lesiones.

El conductor del patrullero -que fue asistido en el lugar, al igual que su compañero- quedó detenido provisoriamente, expresaron fuentes judiciales.

La investigación recayó en manos del fiscal Nicolás Schiattino y la ayudante fiscal Roxana Fernández de UFI Delitos Especiales N°3.

WhatsApp Image 2025-09-09 at 08.04.11

Temas
Seguí leyendo

Se conoció de qué murió el casero atrapado en el baño de su casa en Santa Lucía

Comenzó el juicio de Julieta Viñales, la joven que falleció en 2020 tras ser operada de las amígdalas

Robaron en un kiosco dentro del Hospital Rawson: hicieron un boquete y se llevaron medio millón de pesos

Un voraz incendio acabó con un taller en Caucete: cuatro vehículos y dos cuatriciclos terminaron consumidos

Allanan en Rivadavia y Santa Lucía para detener a ladrón

Atrapan en Jáchal a un conocido delincuente con objetos robados

Denuncian que un vecino de Pocito que fue condenado por abuso sigue hostigando a su víctima

Padece un leve retraso madurativo y será investigado por abusar de su sobrina

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Un choque ocurrido en una esquina de Rawson dejó a una mujer hospitalizada.
En Rawson

Una motociclista impactó contra un auto y terminó en el hospital

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un motociclista falleció al chocar con un patrullero en Rivadavia
Esta madrugada

Un motociclista falleció al chocar con un patrullero en Rivadavia

Quién era la mujer víctima del incendio en una panadería de Rawson
Tragedia en el Barrio San Ricardo

Quién era la mujer víctima del incendio en una panadería de Rawson

Condenan con prisión condicional a la madre que trompeó a la directora de una escuela
Flagrancia

Condenan con prisión condicional a la madre que trompeó a la directora de una escuela

Importante empresario cordobés le deseó al conurbano bonaerense desnutrición infantil así aprenden
Redes sociales

Importante empresario cordobés le deseó al conurbano bonaerense "desnutrición infantil así aprenden"

Creyó que era cansancio, pero fue al médico y el diagnóstico lo dejó sin palabras
Insólito

Creyó que era cansancio, pero fue al médico y el diagnóstico lo dejó sin palabras

Te Puede Interesar

Ya están los padrones provisorios de inscriptos para el sorteo de viviendas del IPV.
Servicio

Ya están los padrones provisorios para el próximo sorteo del IPV, entrá y revisalos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las cámaras de vigilancia se controlan en el CISEM. 
Equipamiento

Más vigilancia: 30 nuevas cámaras de seguridad en el Gran San Juan y planes para departamentos alejados

Maximiliano Babsía (en el centro de la imagen) a sus costados, sus abogados defensores entre ellos Fernando Castro.
Mala praxis

Comenzó el juicio de Julieta Viñales, la joven que falleció en 2020 tras ser operada de las amígdalas

Tras el cimbronazo del lunes, cómo está cotizando el dólar en los bancos de San Juan
Mercado cambiario

Tras el cimbronazo del lunes, cómo está cotizando el dólar en los bancos de San Juan

Un motociclista falleció al chocar con un patrullero en Rivadavia
Esta madrugada

Un motociclista falleció al chocar con un patrullero en Rivadavia