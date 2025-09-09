Un motociclista falleció al chocar con un patrullero en Rivadavia

Lamentables noticias provienen de Rivadavia. Un motociclista perdió la vida al chocar con un patrullero . El siniestro ocurrió alrededor de las 4:45 horas en la esquina de Avenida Libertador y Ramón Salinas. En la moto iban dos personas y lamentablemente, el conductor murió horas después del siniestro, 6:40 horas, expresaron fuentes judiciales.

El patrullero Toyota Corolla de la Policía de San Juan lo conducía Claudio Chirino (28) y la acompañante Moisés Uriche (27). Mientras que en la motocicleta iba Diego Maximiliano Tejada (25) y como acompañante, Valentina Gómez (23).

Sobre la mecánica del siniestro, se supo que el patrullero estaba haciendo recorridas por la zona. Cuando transitaba por Avenida Libertador de Este a Oeste, llegó a calle Ramón Salinas e intentó girar hacia la izquierda para tomar hacia el Sur.

Por Avenida Libertador, atrás del patrullero, venía la motocicleta. Cuando el móvil hizo la maniobra para doblar, el motorista no pudo esquivarlo y chocó el móvil del lado izquierdo, en la parte trasera.

Los dos motociclistas salieron expulsados y cayeron con violencia en el asfalto. Fueron trasladados al hospital y lamentablemente, Tejada perdió la vida horas después y su acompañante sigue internada con diferentes lesiones.

El conductor del patrullero -que fue asistido en el lugar, al igual que su compañero- quedó detenido provisoriamente, expresaron fuentes judiciales.

La investigación recayó en manos del fiscal Nicolás Schiattino y la ayudante fiscal Roxana Fernández de UFI Delitos Especiales N°3.