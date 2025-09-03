Una motociclista terminó muy herida al chocar con un auto en Capital

Este martes se produjo un fuerte choque en la esquina de 25 de Mayo y Las Heras en Capital. Los vehículos protagonistas fueron un auto y una moto. Desafortunadamente, la conductora de la moto terminó herida y fue trasladada de urgencia al hospital.

Este siniestro ocurrió en una esquina donde hay una rotonda. Se desconoce quién cruzó en el momento que no debía, pero con la información recabada, el auto -Fiat Uno- circulaba por Las Heras de Sur a Norte y la moto -Nex NX- lo hacía por 25 de Mayo de Oeste a Este.

El auto era manejado por Leonardo Gómez (33) y el rodado más chico lo hacía Rocío Luna (21). Según pudo saberse, Luna fue trasladada al hospital con diferentes lesiones.

El caso está siendo investigado por comisaría 4ta y UFI Delitos Especiales a cargo del fiscal Francisco Nicolía y Maximiliano Gerarduzzi.