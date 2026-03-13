Siniestro vial en el centro sanjuanino: un motociclista terminó en el hospital

Un hombre terminó siendo trasladado por los Servicios de Urgencia al Hospital Rawson tras protagonizar, cerca de las 14.00, un siniestro vial en la intersección de Av. Ignacio de la Rosa y Catamarca, en el centro sanjuanino.

La víctima circulaba por Catamarca de sur a norte, cuando al llegar a la avenida, por causas que se intentan averiguar, colisionó con un Volkswagen Polo, que era manejado por una joven.

En un primero momento el ruido del accidente hizo pensar lo peor, pero una vez que llegó la ambulancia el motociclista ingresó a la misma por sus propios medios e inmediatamente fue llevado al hospital para conocer si sufrió algún tipo de lesión.

Compartí esta nota en redes sociales:







