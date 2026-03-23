Ladrones dejaron sin luz el frente del Juzgado de Paz de 25 de Mayo

No fue el gran robo, pero la osadía de los ladrones sonó a provocación. Y es que delincuentes dejaron sin luz todo el frente del Juzgado de Paz. Ocurrió que, como no hay vigilancia, alguien llegó hasta el edificio del Poder Judicial de San Juan y robó los dos reflectores del frente.

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Los policías de la Comisaría 10ma, que tiene jurisdicción en Villa Santa Rosa, tomaron conocimiento del hecho a través de la propia jueza de Paz, Graciela Rodríguez, indicó una fuente judicial. La funcionaria contó a los uniformados veinticinqueños de la extraña situación con que se encontraron el viernes en la mañana en el edificio del juzgado, situado sobre calle Belgrano, casi Enfermera Medina.

Los delincuentes actuaron con impunidad porque no hay custodia en el edificio, pero no llegaron a entrar, aclararon. Solo llegaron hasta el frente y arrancaron los dos reflectores que iluminaban todo el frente de las oficinas del Juzgado.

Dan por sentado que el o los ladrones son de la zona y quizás hasta andaban a pie. Fue la acción de un ratero, aseguró un jefe policial. Los investigadores pidieron al CISEM las grabaciones de las cámaras de seguridad de las calles adyacentes al edificio para ver si localizan a los posibles delincuentes. La causa fue remitida a la UFI Delitos contra la Propiedad.