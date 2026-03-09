La popular banda cuartetera Omega fue víctima de los ladrones: le robaron hasta las zapatillas y la ropa de los shows

Ni la banda cuartetera más famosa de San Juan se salva de los ladrones. El domingo último, en la madrugada, uno o más delincuentes abrieron el colectivo del grupo Omega y les robaron pertenencias. El propio Hugo Flores confirmó a TIEMPO DE SAN JUAN que se llevaron zapatillas y el vestuario que utilizan en los shows, entre otras cosas.

El blanco del ataque fue el motorhome de Omega, el colectivo en el que la banda recorre la provincia y el país con sus presentaciones. La denuncia la realizó Sebastián Hernández , chofer del grupo, quien había dejado el vehículo estacionado frente a su casa en inmediaciones de las calles San Roque y Laprida, en Villa Krause, revelaron fuentes policiales.

De acuerdo con la denuncia, Hernández contó que el domingo a la madrugada tuvieron una presentación y luego llevó el colectivo a su domicilio. El vehículo quedó sobre calle San Roque y él se fue a dormir. Cerca de las 9, cuando volvió a buscar el ómnibus para salir a retirar el equipo de sonido para preparar la famosa Misa de Omega de los domingo, se encontró con la sorpresa de que una de las puertas estaba abierta y tenía el vidrio roto.

Flores contó que “por suerte no teníamos los equipos de sonido ni los instrumentos, por eso no robaron nada de eso. Se llevaron los uniformes que utilizamos en las presentaciones, utensilios, una cafetera y otras cosas”. El cantante también confirmó que les sustrajeron ocho pares de zapatillas, pantalones, camisas, remeras y otros accesorios que usan durante sus shows, además de un matafuegos y artefactos de la cocina.