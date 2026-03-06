Omega estrenó su videoclip en honor a la Difunta Correa: emoción, devoción y una apuesta cinematográfica

La banda sanjuanina Omega dio a conocer finalmente su esperado single y videoclip dedicado a la Difunta Correa , un proyecto que combina música, emoción y devoción popular con una ambiciosa propuesta audiovisual. El trabajo, que el propio grupo define como “un proyecto cinematográfico”, busca rendir homenaje a una de las figuras más emblemáticas de la fe popular argentina.

El videoclip se destaca por sus imágenes cargadas de simbolismo y emoción, muchas de ellas filmadas en el santuario de Vallecito, uno de los lugares más visitados del país por devotos de Deolinda Correa. La producción demandó cuatro meses de trabajo intenso y contó con grabaciones de audio realizadas en Buenos Aires, además de extensas jornadas de filmación en San Juan.

La idea nació a partir de la profunda conexión que los integrantes de Omega mantienen con la Difunta Correa y del contacto permanente con el público durante sus giras por todo el país.

La canción fue compuesta por Hugo Flores, Alejandro Flores y Andrés Cantos, quienes trabajaron en una pieza pensada para emocionar tanto a los sanjuaninos como a los miles de fieles que cada año visitan el santuario de Vallecito.