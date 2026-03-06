viernes 6 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Liga de Vóleibol Argentina

UPCN pegó primero y quedó a un paso de semifinales

UPCN San Juan Vóley comenzó con paso firme su camino en los playoffs de la Liga de Vóleibol Argentina. Este viernes, en el Polideportivo Municipal de Monteros, en Tucumán, el conjunto sanjuanino superó a San Lorenzo por 3-0 y se adelantó en la serie de cuartos de final.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

UPCN, el equipo dirigido por Fabián Armoa, se impuso con parciales de 25-15, 25-13 y 25-21 ante San Lorenzo, en una actuación sólida que lo mostró dominante durante el encuentro. Con buen volumen de juego y contundencia en ataque, UPCN marcó diferencias claras en los dos primeros sets y supo resolver con carácter el tercero, cuando el rival intentó reaccionar.

Lee además
una uruguaya se quedo con el capitulo iii de la vuelta a san juan damas 2026; la general sigue siendo de maribel aguirre
Ciclismo

Una uruguaya se quedó con el capítulo III de la Vuelta a San Juan Damas 2026; la general sigue siendo de Maribel Aguirre
Jesús Vila y Emanuel Gil.
Comunicado

Sportivo Desamparados anunció la salida de dos futbolistas: uno de ellos por "falta de respeto"
image

Gerónimo Elgueta fue el máximo anotador del partido, con 12 puntos.

De esta manera, UPCN quedó 1-0 arriba en la serie y este domingo buscará sellar la clasificación a semifinales, desde las 17 y también en Monteros.

El encuentro podrá verse por Fox Sports 2 y por el canal de ACLAV en YouTube. En caso de ser necesario un tercer partido, el desempate se disputará el lunes.

image

Síntesis

UPCN San Juan Vóley: Juan Martín Riganti, Gerónimo Elgueta; Imanol Salazar, Matheuss Alejandro; Leon Meier, Alejandro Toro; Federico Trucco (L). Entrenador: Fabián Armoa. Ingresaron: Juan Simón Villarruel, Mateo Bozikovich, Anthony Cherfan.

San Lorenzo: Santiago Longo, Wilson Acosta; Pedro Ojuez, Rodrigo Soria; Ramiro Nielson, Valentín Durdos; Agustín Winer/Mauro Rojas Caruso (L). Entrenador: Manuel Quiroga. Ingresos: Martín Godoy, Enzo Haureluk, Pedro Vanzetti, Bruno Forte.

Parciales: 25-15, 25-13 y 25-21.

Estadio: Polideportivo Municipal de Monteros (Tucumán).

Seguí leyendo

La explicación de Franco Colapinto tras el peligroso incidente que protagonizó con Lewis Hamilton en la práctica del GP de Australia

La frase de Rodrigo De Paul que despertó los rumores de casamiento con Tini Stoessel

España solicitó reubicar la Finalissima ante Argentina por riesgo en Medio Oriente

Dybala fue operado con éxito por una rotura de menisco y se perderá la Finalissima

Omega estrenó su videoclip en honor a la Difunta Correa: emoción, devoción y una apuesta cinematográfica

Colapinto terminó 18° en la segunda práctica libre del GP de Australia y Alpine sigue lejos de la pelea

Entre polvo y resistencia, San Juan fue sede de tres etapas del South American Rally Race

La otra cara del paro en el fútbol sanjuanino en apoyo a Chiqui Tapia: silencio de la Liga, resistencia de los clubes y el impacto económico del parate

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Jesús Vila y Emanuel Gil.
Comunicado

Sportivo Desamparados anunció la salida de dos futbolistas: uno de ellos por "falta de respeto"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Apareció el adolescente sanjuanino que era intensamente buscado
Alivio

Apareció el adolescente sanjuanino que era intensamente buscado

Muere un joven de 18 años en un impactante choque en Rawson
UFI Delitos Especiales

Muere un joven de 18 años en un impactante choque en Rawson

Detuvieron a una enfermera trucha en el Rawson: se descubrió todo cuando se peleó con un médico
Grave

Detuvieron a una enfermera trucha en el Rawson: se descubrió todo cuando se peleó con un médico

Jeremías Javier Ávila Aballay y Catriel Benjamín Aballay Ferreyra.
Dolor en las redes

Quién es el joven que murió en un choque en Rawson; piden cadenas de oración para el motociclista que lo acompañó

Por las lluvias, mirá la creciente de agua que llegó a Los Berros y Pedernal
Video

Por las lluvias, mirá la creciente de agua que llegó a Los Berros y Pedernal

Te Puede Interesar

Tras el planteo de la CGT por la reforma laboral, qué caminos jurídicos tendría y cuál sería su impacto en San Juan
Amparo

Tras el planteo de la CGT por la reforma laboral, qué caminos jurídicos tendría y cuál sería su impacto en San Juan

Por Luz Ochoa
Apareció el adolescente sanjuanino que era intensamente buscado
Alivio

Apareció el adolescente sanjuanino que era intensamente buscado

Imagen ilustrativa
Atracos callejeros

En cuatro horas, asaltaron a dos choferes de aplicaciones en Pocito y Santa Lucía

Una uruguaya se quedó con el capítulo III de la Vuelta a San Juan Damas 2026; la general sigue siendo de Maribel Aguirre
Ciclismo

Una uruguaya se quedó con el capítulo III de la Vuelta a San Juan Damas 2026; la general sigue siendo de Maribel Aguirre

Atención conductores: badenes con agua complican el tránsito hacia Mendoza
Video

Atención conductores: badenes con agua complican el tránsito hacia Mendoza