UPCN pegó primero y quedó a un paso de semifinales

UPCN, el equipo dirigido por Fabián Armoa, se impuso con parciales de 25-15, 25-13 y 25-21 ante San Lorenzo, en una actuación sólida que lo mostró dominante durante el encuentro. Con buen volumen de juego y contundencia en ataque, UPCN marcó diferencias claras en los dos primeros sets y supo resolver con carácter el tercero, cuando el rival intentó reaccionar.

Gerónimo Elgueta fue el máximo anotador del partido, con 12 puntos.

De esta manera, UPCN quedó 1-0 arriba en la serie y este domingo buscará sellar la clasificación a semifinales, desde las 17 y también en Monteros.

El encuentro podrá verse por Fox Sports 2 y por el canal de ACLAV en YouTube. En caso de ser necesario un tercer partido, el desempate se disputará el lunes.

Síntesis

UPCN San Juan Vóley: Juan Martín Riganti, Gerónimo Elgueta; Imanol Salazar, Matheuss Alejandro; Leon Meier, Alejandro Toro; Federico Trucco (L). Entrenador: Fabián Armoa. Ingresaron: Juan Simón Villarruel, Mateo Bozikovich, Anthony Cherfan.

San Lorenzo: Santiago Longo, Wilson Acosta; Pedro Ojuez, Rodrigo Soria; Ramiro Nielson, Valentín Durdos; Agustín Winer/Mauro Rojas Caruso (L). Entrenador: Manuel Quiroga. Ingresos: Martín Godoy, Enzo Haureluk, Pedro Vanzetti, Bruno Forte.

Parciales: 25-15, 25-13 y 25-21.

Estadio: Polideportivo Municipal de Monteros (Tucumán).