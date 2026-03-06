viernes 6 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Ciclismo

Una uruguaya se quedó con el capítulo III de la Vuelta a San Juan Damas 2026; la general sigue siendo de Maribel Aguirre

Paola Silvia Wynants ganó la tercera etapa disputada este viernes en Chimbas. La ciclista de la Municipalidad de Pocito finalizó tercera en la jornada, pero continúa liderando la clasificación general de la competencia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
2532f01d-66e9-4440-bcf5-447b66842901

La tercera etapa de la Vuelta a San Juan Damas 2026 tuvo este viernes una nueva ganadora. La ciclista uruguaya Paola Silvia Wynants, del equipo Armonía Cycles, se impuso en la jornada disputada en Chimbas. Sin embargo, la clasificación general continúa en manos de la sanjuanina Maribel Aguirre, quien volvió a ser protagonista y terminó tercera en la etapa.

Lee además
upcn pego primero y quedo a un paso de semifinales
Liga de Vóleibol Argentina

UPCN pegó primero y quedó a un paso de semifinales
Jesús Vila y Emanuel Gil.
Comunicado

Sportivo Desamparados anunció la salida de dos futbolistas: uno de ellos por "falta de respeto"

Según los resultados oficiales informados por los comisarios de la prueba, Wynants cruzó la meta en el primer lugar, escoltada por Ana Seijas Gómez, del equipo Braghete Prezzioso, mientras que Aguirre, representante de la Municipalidad de Pocito, completó el podio.

La actividad comenzó con la concentración a las 15 horas en la plaza departamental de Chimbas y la largada se produjo a las 16, con llegada en el mismo punto, donde posteriormente se realizó la premiación.

En la categoría Junior, la etapa fue ganada por Pia Manzano, seguida por Zoe Milagros Quiroga y Sol Mockford. Por su parte, en la categoría Máster, la victoria quedó para María Alejandra Prezioso, con Paula Carolina López en el segundo puesto y Graciela Zárate en el tercero.

A pesar de finalizar tercera en la jornada, Maribel Aguirre continúa liderando la clasificación general individual en Sub 23 / Elite, manteniendo su dominio en la competencia. En tanto, la general Junior es encabezada por Sol María Mockford (Armonía Cycles), mientras que la general Máster tiene como líder a Carolina Inés Pérez, de Municipalidad de Pocito.

Por otro lado, la clasificación de la Meta Sprint es liderada por Valentina Luna, del equipo Transporte Don Aníbal.

La carrera corresponde a la segunda edición de la Vuelta a San Juan para damas, una competencia de ciclismo en ruta exclusivamente femenina que incluye un prólogo y cinco etapas, superando en total los 300 kilómetros de recorrido por distintos departamentos de la provincia.

En esta edición participan 124 ciclistas de equipos locales, nacionales e internacionales, provenientes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Uruguay, distribuidas en las categorías Junior (2008-2009), Sub 23, Elite y Máster (+45 años).

La competencia cuenta con la organización de Fundación Planeta Ramírez, la fiscalización de la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta y el auspicio principal del Gobierno de San Juan, con el respaldo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, la Agencia Deportes San Juan y la Federación Ciclista Sanjuanina.

Seguí leyendo

La explicación de Franco Colapinto tras el peligroso incidente que protagonizó con Lewis Hamilton en la práctica del GP de Australia

La frase de Rodrigo De Paul que despertó los rumores de casamiento con Tini Stoessel

España solicitó reubicar la Finalissima ante Argentina por riesgo en Medio Oriente

Dybala fue operado con éxito por una rotura de menisco y se perderá la Finalissima

Omega estrenó su videoclip en honor a la Difunta Correa: emoción, devoción y una apuesta cinematográfica

Colapinto terminó 18° en la segunda práctica libre del GP de Australia y Alpine sigue lejos de la pelea

Entre polvo y resistencia, San Juan fue sede de tres etapas del South American Rally Race

La otra cara del paro en el fútbol sanjuanino en apoyo a Chiqui Tapia: silencio de la Liga, resistencia de los clubes y el impacto económico del parate

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Jesús Vila y Emanuel Gil.
Comunicado

Sportivo Desamparados anunció la salida de dos futbolistas: uno de ellos por "falta de respeto"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Apareció el adolescente sanjuanino que era intensamente buscado
Alivio

Apareció el adolescente sanjuanino que era intensamente buscado

Muere un joven de 18 años en un impactante choque en Rawson
UFI Delitos Especiales

Muere un joven de 18 años en un impactante choque en Rawson

Detuvieron a una enfermera trucha en el Rawson: se descubrió todo cuando se peleó con un médico
Grave

Detuvieron a una enfermera trucha en el Rawson: se descubrió todo cuando se peleó con un médico

Jeremías Javier Ávila Aballay y Catriel Benjamín Aballay Ferreyra.
Dolor en las redes

Quién es el joven que murió en un choque en Rawson; piden cadenas de oración para el motociclista que lo acompañó

Por las lluvias, mirá la creciente de agua que llegó a Los Berros y Pedernal
Video

Por las lluvias, mirá la creciente de agua que llegó a Los Berros y Pedernal

Te Puede Interesar

Tras el planteo de la CGT por la reforma laboral, qué caminos jurídicos tendría y cuál sería su impacto en San Juan
Amparo

Tras el planteo de la CGT por la reforma laboral, qué caminos jurídicos tendría y cuál sería su impacto en San Juan

Por Luz Ochoa
Apareció el adolescente sanjuanino que era intensamente buscado
Alivio

Apareció el adolescente sanjuanino que era intensamente buscado

Imagen ilustrativa
Atracos callejeros

En cuatro horas, asaltaron a dos choferes de aplicaciones en Pocito y Santa Lucía

Una uruguaya se quedó con el capítulo III de la Vuelta a San Juan Damas 2026; la general sigue siendo de Maribel Aguirre
Ciclismo

Una uruguaya se quedó con el capítulo III de la Vuelta a San Juan Damas 2026; la general sigue siendo de Maribel Aguirre

Atención conductores: badenes con agua complican el tránsito hacia Mendoza
Video

Atención conductores: badenes con agua complican el tránsito hacia Mendoza