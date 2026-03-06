Una uruguaya se quedó con el capítulo III de la Vuelta a San Juan Damas 2026; la general sigue siendo de Maribel Aguirre

La tercera etapa de la Vuelta a San Juan Damas 2026 tuvo este viernes una nueva ganadora. La ciclista uruguaya Paola Silvia Wynants, del equipo Armonía Cycles, se impuso en la jornada disputada en Chimbas. Sin embargo, la clasificación general continúa en manos de la sanjuanina Maribel Aguirre, quien volvió a ser protagonista y terminó tercera en la etapa.

Según los resultados oficiales informados por los comisarios de la prueba, Wynants cruzó la meta en el primer lugar, escoltada por Ana Seijas Gómez, del equipo Braghete Prezzioso, mientras que Aguirre, representante de la Municipalidad de Pocito, completó el podio.

La actividad comenzó con la concentración a las 15 horas en la plaza departamental de Chimbas y la largada se produjo a las 16, con llegada en el mismo punto, donde posteriormente se realizó la premiación.

En la categoría Junior, la etapa fue ganada por Pia Manzano, seguida por Zoe Milagros Quiroga y Sol Mockford. Por su parte, en la categoría Máster, la victoria quedó para María Alejandra Prezioso, con Paula Carolina López en el segundo puesto y Graciela Zárate en el tercero.

A pesar de finalizar tercera en la jornada, Maribel Aguirre continúa liderando la clasificación general individual en Sub 23 / Elite, manteniendo su dominio en la competencia. En tanto, la general Junior es encabezada por Sol María Mockford (Armonía Cycles), mientras que la general Máster tiene como líder a Carolina Inés Pérez, de Municipalidad de Pocito.

Por otro lado, la clasificación de la Meta Sprint es liderada por Valentina Luna, del equipo Transporte Don Aníbal.

La carrera corresponde a la segunda edición de la Vuelta a San Juan para damas, una competencia de ciclismo en ruta exclusivamente femenina que incluye un prólogo y cinco etapas, superando en total los 300 kilómetros de recorrido por distintos departamentos de la provincia.

En esta edición participan 124 ciclistas de equipos locales, nacionales e internacionales, provenientes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Uruguay, distribuidas en las categorías Junior (2008-2009), Sub 23, Elite y Máster (+45 años).

La competencia cuenta con la organización de Fundación Planeta Ramírez, la fiscalización de la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta y el auspicio principal del Gobierno de San Juan, con el respaldo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, la Agencia Deportes San Juan y la Federación Ciclista Sanjuanina.