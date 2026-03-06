viernes 6 de marzo 2026

A todo motor

Entre polvo y resistencia, San Juan fue sede de tres etapas del South American Rally Race

La competencia partió hacia San Rafael, donde finalizará el sábado 7 de marzo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
San Juan vivió durante tres jornadas el paso de la séptima edición del South American Rally Race, primera fecha del Campeonato Latinoamericano.

El martes pasado, se dio una situación inédita, ya que la Etapa 4 tuvo el final del especial arribando directamente al vivac, sin tramo de enlace. Luego de partir desde Tinogasta, Catamarca, los vehículos ingresaron a San Juan por Niquivil; polvo, navegación fina y pura resistencia hasta llegar al vivac en las imponentes Salinas de Angaco.

El miércoles 4 de marzo, la quinta etapa tuvo largada y llegada en el Vivac de Angaco, con apenas un kilómetro de enlace y los equipos no se movieron del campamento, en el medio de una salina aislada de todo.

Fue una jornada con mucha arena, sal y tramos veloces. Las Salinas de Angaco fue el escenario para motos, UTV, cuatriciclos y camionetas que desataron todo su poder en un escenario único.

El tercer día del SARR en San Juan se dio este jueves 5 de marzo con salida desde las Salinas de Angaco y la llegada en el Parque Hipólito Yrigoyen de San Rafael (Mendoza), luego de recorrer 630 km, de los cuales 220 km son de pruebas especiales que finalizaron en El Encón y 410 km de enlace.

Antes de partir hacia Mendoza, las principales posiciones en la competencia eran las siguientes:

Moto M1: 1° Joaquín Debeljuh (Arg); 2° Martín Duplessis (Arg); 3° Guido Krahn (Parag).

Moto M2: 1° Benjamín Lieber (Arg); 2° Sebastián Elices (Arg); 3° Giuliano Laspina (Parag).

Moto M3: 1° John Medina (Chile); 2° Jorge Villegas (Chile); 3° Leonardo Weibel (Chile).

Cuatriciclos Q1: 1° Luis Verri (Argentina).

UTV T4.1: 1° Kevin Benavides – Lisandro Sisterna (Arg); 2° Gustavo Gallego – Eugenio Arrieta (Arg); 3° Nazareno López – Augusto Sanz (Arg).

UTV T3.1: 1° Pablo Macua – Daniel López (Arg); 2° Jorge Martínez – Eduardo Rodríguez Quintanilla (Chile); 3° Raoul Fenestraz – Ricardo Torlaschi (Francia).

UTV T4.2: 1° Rodrigo Bianchini – Fabio Zeller (Brasil); 2° Rodrigo Vilhena – Humberto Ribeiro (Brasil); 3° Manuel Álvarez – Daniel Spósito (Uruguay).

Camionetas T1.1: Lelio Jr. – Weberth Moreira (Brasil); 2° Francisco Castro (Arg); 3° Ramiro Corvalán (Arg).

Camionetas T1.2: 1° Alberto Tornatore – Analía Álvarez (Arg).

Camionetas T2.1: 1° José Martínez Barón – Juan Carlos Pereira (Arg).

