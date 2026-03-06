Entre polvo y resistencia, San Juan fue sede de tres etapas del South American Rally Race

San Juan vivió durante tres jornadas el paso de la séptima edición del South American Rally Race , primera fecha del Campeonato Latinoamericano.

El martes pasado, se dio una situación inédita, ya que la Etapa 4 tuvo el final del especial arribando directamente al vivac, sin tramo de enlace. Luego de partir desde Tinogasta, Catamarca, los vehículos ingresaron a San Juan por Niquivil; polvo, navegación fina y pura resistencia hasta llegar al vivac en las imponentes Salinas de Angaco.

El miércoles 4 de marzo, la quinta etapa tuvo largada y llegada en el Vivac de Angaco, con apenas un kilómetro de enlace y los equipos no se movieron del campamento, en el medio de una salina aislada de todo.

Fue una jornada con mucha arena, sal y tramos veloces. Las Salinas de Angaco fue el escenario para motos, UTV, cuatriciclos y camionetas que desataron todo su poder en un escenario único.

El tercer día del SARR en San Juan se dio este jueves 5 de marzo con salida desde las Salinas de Angaco y la llegada en el Parque Hipólito Yrigoyen de San Rafael (Mendoza), luego de recorrer 630 km, de los cuales 220 km son de pruebas especiales que finalizaron en El Encón y 410 km de enlace.

Antes de partir hacia Mendoza, las principales posiciones en la competencia eran las siguientes:

Moto M1: 1° Joaquín Debeljuh (Arg); 2° Martín Duplessis (Arg); 3° Guido Krahn (Parag).

Moto M2: 1° Benjamín Lieber (Arg); 2° Sebastián Elices (Arg); 3° Giuliano Laspina (Parag).

Moto M3: 1° John Medina (Chile); 2° Jorge Villegas (Chile); 3° Leonardo Weibel (Chile).

Cuatriciclos Q1: 1° Luis Verri (Argentina).

UTV T4.1: 1° Kevin Benavides – Lisandro Sisterna (Arg); 2° Gustavo Gallego – Eugenio Arrieta (Arg); 3° Nazareno López – Augusto Sanz (Arg).

UTV T3.1: 1° Pablo Macua – Daniel López (Arg); 2° Jorge Martínez – Eduardo Rodríguez Quintanilla (Chile); 3° Raoul Fenestraz – Ricardo Torlaschi (Francia).

UTV T4.2: 1° Rodrigo Bianchini – Fabio Zeller (Brasil); 2° Rodrigo Vilhena – Humberto Ribeiro (Brasil); 3° Manuel Álvarez – Daniel Spósito (Uruguay).

Camionetas T1.1: Lelio Jr. – Weberth Moreira (Brasil); 2° Francisco Castro (Arg); 3° Ramiro Corvalán (Arg).

Camionetas T1.2: 1° Alberto Tornatore – Analía Álvarez (Arg).

Camionetas T2.1: 1° José Martínez Barón – Juan Carlos Pereira (Arg).