La explicación de Franco Colapinto tras el peligroso incidente que protagonizó con Lewis Hamilton en la práctica del GP de Australia

Franco Colapinto casi protagoniza un incidente de gravedad con Lewis Hamilton durante la segunda práctica libre en el Gran Premio de Australia . La FIA investigó el caso tras la queja del piloto británico, quien estuvo cerca de chocar al argentino en la recta camino a los boxes debido a que el pilarense había bajado ostensiblemente la velocidad. El número 43 no recibió sanciones luego de que los comisarios deportivos recibieran el informe del director de carrera y escucharan la explicación de Colapinto y un representante del equipo Alpine.

“Ah, había un coche que iba increíblemente lento en la recta de boxes” , exclamó Hamilton en la radio. Según el informe publicado por la FIA, Colapinto argumentó que su coche “sufrió un falso punto muerto al acercarse a la última curva y perdió la tracción al entrar en la recta principal” . Mientras el equipo le daba instrucciones por radio para intentar resolver el problema, el piloto siguió rodando lentamente por el lado izquierdo de la recta principal, siguiendo las instrucciones de su equipo en caso de que no pudiera resolver el problema y tuviera que detener el coche.

De acuerdo con el documento publicado por la entidad madre del automovilismo mundial, “los comisarios consideraron que no había nada en la conducción de Colapinto que fuera errático. Dado su problema mecánico, no conducía ‘innecesariamente’ lento”. Y completaron: “Teniendo en cuenta además que el piloto posicionó su coche para asegurarse que pudiera llegar al punto de salida designado en caso de que el problema con su coche no se resolviera antes de llegar a él, los comisarios no consideraron que las acciones del piloto (Colapinto) fueran inseguras y, por lo tanto, decidieron no tomar ninguna medida adicional".Al acercarse a la línea de control, Colapinto fue alcanzado por un Hamilton que, aunque tenía una línea de visión clara de su colega a lo largo de la recta principal, se mostró sorprendido al verlo moviéndose tan lentamente en la trazada y tuvo que tomar medidas evasivas para evitar una colisión. Además, el argentino aclaró que estuvo mirando los retrovisores todo el tiempo y sabía que el británico se acercaba, pero que su equipo le indicó que se mantuviera a la izquierda porque la reglamentación sobre el mapa de salidas de emergencia marcan el punto de salida en el lado izquierdo de la recta principal y que, en caso de haber salido de la trazada cuando no tenía impulso, podría haber creado una situación más peligrosa.

Vale mencionar que los competidores tienen derecho a apelar ciertas decisiones de los Comisarios Deportivos, de conformidad con el Artículo 15 del Código Deportivo Internacional de la FIA y el Capítulo 4 del Reglamento Judicial y Disciplinario de la FIA, dentro de los plazos aplicables. “Las decisiones de los comisarios deportivos se toman independientemente de la FIA y se basan únicamente en las regulaciones, directrices y pruebas pertinentes presentadas”, concluyó el comunicado oficial.

Apenas bajó del coche en la segunda práctica, Franco fue asistido por un auxiliar de la escudería durante la caminata rumbo a las oficinas de trabajo de Alpine. Se colocó gotas en los ojos y se trasladó con cierta molestia por ese inconveniente. En la gacetilla de prensa que difundió el team con sede en Enstone, aclaró: “¡Tuve un pequeño problema con un poco de hielo seco y residuos en el ojo al final de la segunda sesión de entrenamientos libres! Afortunadamente, no fue demasiado grave y no hay motivo real de preocupación".

“Me tiraron hielo seco y me quemó un poco una parte del ojo, pero ya estoy mejor. Tengo anestesia, pero ahora con unas cremas y unas gotas creo que voy a andar mejor. En el momento el hielo seco no se derrite, te queda adentro. Es todo químico. Te quema, me quemó una parte. Ahora estoy bien, veo mejor que antes de a poquito. Así que tranquilo para mañana”, relató en una entrevista con Cadena 3.

Se recuerda a los competidores que tienen derecho a apelar ciertas decisiones de los Comisarios, de acuerdo con el Artículo 15 del Código Deportivo Internacional de la FIA y el Capítulo 4 de las Reglas Judiciales y Disciplinarias de la FIA, dentro de los plazos aplicables.

Las decisiones de los Comisarios se toman de forma independiente de la FIA y se basan únicamente en los reglamentos, directrices y pruebas presentadas.

Firmado por: Nish Shetty, Mathieu Remmerie, Pedro Lamy y Matthew Selley.