viernes 6 de marzo 2026

Comunicado

Sportivo Desamparados anunció la salida de dos futbolistas: uno de ellos por "falta de respeto"

El club del barrio Patricias Sanjuaninas informó este viernes la desvinculación del defensor Emanuel Gil por motivos personales. Además, comunicó que el jugador Jesús Vila dejó de pertenecer a la institución tras un hecho de imprudencia considerado una falta de respeto a los valores del club.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Jesús Vila y Emanuel Gil.

El Club Sportivo Desamparados informó durante la tarde de este viernes la salida del defensor Emanuel Gil, quien se desvinculó de la institución de común acuerdo y por motivos personales. Además, confirmó que Jesús Vila no continuará en el "Puyutano" por un "hecho de imprudencia" que consideraron una "falta de respeto".

La noticia fue confirmada a través de un comunicado oficial difundido por la entidad puyutana, en el que se indicó que la decisión fue consensuada entre ambas partes. Desde el club también agradecieron al futbolista por el tiempo compartido con la camiseta de Desamparados y le desearon éxitos en sus próximos proyectos.

image

En el mismo comunicado, la institución anunció además que el jugador Jesús Vila dejó de pertenecer al club. Según se explicó, la desvinculación se produjo tras un hecho de imprudencia que fue considerado una falta de respeto hacia los valores y normas de la institución.

Finalmente, desde Desamparados remarcaron que el club mantiene su compromiso con la responsabilidad, el respeto y la disciplina como pilares fundamentales dentro de la institución.

Dejá tu comentario

