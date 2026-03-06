Sportivo Desamparados anunció la salida de dos futbolistas: uno de ellos por "falta de respeto"

El Club Sportivo Desamparados informó durante la tarde de este viernes la salida del defensor Emanuel Gil, quien se desvinculó de la institución de común acuerdo y por motivos personales. Además, confirmó que Jesús Vila no continuará en el "Puyutano" por un "hecho de imprudencia" que consideraron una "falta de respeto".

La noticia fue confirmada a través de un comunicado oficial difundido por la entidad puyutana, en el que se indicó que la decisión fue consensuada entre ambas partes. Desde el club también agradecieron al futbolista por el tiempo compartido con la camiseta de Desamparados y le desearon éxitos en sus próximos proyectos.

En el mismo comunicado, la institución anunció además que el jugador Jesús Vila dejó de pertenecer al club. Según se explicó, la desvinculación se produjo tras un hecho de imprudencia que fue considerado una falta de respeto hacia los valores y normas de la institución.

Finalmente, desde Desamparados remarcaron que el club mantiene su compromiso con la responsabilidad, el respeto y la disciplina como pilares fundamentales dentro de la institución.