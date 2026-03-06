sábado 7 de marzo 2026

Larga espera

El comienzo del fin: la UNSJ adjudicó la obra de la Escuela de Música y está a un paso de reanudarse

La casa de Altos Estudios está redactando el pliego licitatorio para reanudar la obra que prevé la finalización total de la tan esperada Escuela de Música, una construcción que tiene más de 10 años de espera.

Por Ana Paula Gremoliche
El edificio sin terminar de la Escuela de Música.

El edificio sin terminar de la Escuela de Música. 

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) confirmó la adjudicación de la obra de la Escuela de Música a la empresa Galvarini & Asociados. La Casa de Altos Estudios dio a conocer la resolución de la adjudicación, firmada por el rector Tadeo Berenguer y el secretario Administrativo Financiero Ricardo Coca, en la que se justifica la elección de la compañía. En este sentido, fuentes oficiales indicaron que el pliego licitatorio se encuentra en plena redacción, por lo que solo resta la firma entre ambas partes para que se reanude la obra cuyo presupuesto es de $1.864.661.879,93. Podría ser antes de abril.

Esta confirmación se da luego de más de 10 años de espera que se aletargó por una guerra empresarial. Es que una comisión evaluadora recomendó la empresa adjudicada, pero otra compañía apeló la decisión y denunció “precio vil”.

La historia es bastante más larga. Durante la apertura de sobres se presentaron cinco empresas constructoras. La oferta más baja fue la de Galvarini & Asociados Construcciones SA, que propuso ejecutar la obra por $1.602.083.999,71. También participaron Estructuras Oeste SA con una oferta de $1.781.079.037,15; Mateo Constructora SRL con $2.044.413.718,77; Bilbao Construcciones SRL con $2.100.604.100,18; y PM Construcciones SRL con $2.228.697.684,11.

Tras el análisis de la comisión evaluadora, tres de las ofertas fueron desestimadas por registrar deudas con el Estado nacional, de acuerdo con los informes solicitados a ARCA. Con esas exclusiones, el dictamen técnico recomendó la preadjudicación a Galvarini & Asociados por ser la propuesta económicamente más conveniente.

RESOLUCIÓN ADJUDICA ESCUELA DE MUSICA_0127

Posteriormente se presentaron impugnaciones al dictamen, entre ellas la de Mateo Constructora, que cuestionó el proceso administrativo de evaluación. El planteo fue analizado por la Dirección General de Asuntos Legales de la universidad, que emitió el dictamen N.º 038/2026 en el que recomendó rechazar las presentaciones. El principal argumento fue que las empresas que impugnaron el proceso no cumplieron con uno de los requisitos formales establecidos en el pliego de la licitación, que exigía el depósito de una garantía equivalente al 3% del monto de la impugnación para que el planteo fuera admitido.

Con ese dictamen como respaldo, el rectorado resolvió desestimar las impugnaciones y avanzar con la adjudicación definitiva de la obra a Galvarini & Asociados Construcciones. En el expediente también se dejó constancia de que entre septiembre de 2025 y enero de 2026 la inflación acumulada alcanzó el 13,27%, lo que incrementó la diferencia entre el presupuesto oficial de la obra y la oferta presentada por la empresa finalmente adjudicataria.

De esta manera, la obra que lleva más de 10 años en espera podría reanudarse antes de abril. Cabe recordar que esta licitación corresponde a la etapa 2 de la construcción, lo que comprende la finalización del edificio entero.

