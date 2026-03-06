viernes 6 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Visita

Milei volverá a verse este sábado con Donald Trump

El presidente argentino compartirá un almuerzo en Florida y luego viajará a Nueva York. La agenda.

Por Agencia NA
image

El presidente Javier Milei volverá a verse este sábado con su par estadounidense, Donald Trump, con quien compartirá un almuerzo de trabajo en Florida.

Lee además
despues de iran, para trump cuba sera la guinda del pastel
Avance

Después de Irán, para Trump Cuba será "la guinda del pastel"
donald trump no invadira a iran por via terrestres pero quiere elegir al lider supremo
Tensión internacional

Donald Trump no invadirá a Irán por vía terrestres pero quiere elegir al Líder Supremo

Según la agenda oficial de la gira, a las 14 (hora argentina) Milei participará en la Cumbre “Escudos de las Américas”, para formar parte desde las 15:15 de un almuerzo de trabajo ofrecido por Trump.

La Cumbre Escuados de las Americas nuclea a 11 naciones de Latinoamérica aliadas bajo el objetivo de neutraliza la presencia de China en la región.

Hasta entonces, confirmaron asistencia junto a la Argentina los representantes de Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago. También se espera la participación del presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

Al finalizar la cumbre, Trump hará entrega del Premio de la Hispanic Prosperity Gala. A las 21.30, en tanto, Milei partirá a la ciudad de Nueva York para participar de la Argentina Week.

Seguí leyendo

ARCA detectó irregularidades en una empresa vinculada a la AFA y a Toviggino

Caso Libra: Ferraro reveló las nuevas pruebas que comprometen a Milei

Nuevo sistema electoral en San Juan: sin descartar la boleta única, el Gobierno aclaró cómo elegirán candidatos los frentes

Como 9 años atrás en San Juan, Córdoba estrenó el Sistema Acusatorio con Flagrancia

Grandes ganancias de las petroleras argentinas por la guerra en Irán

La fábrica de pulóveres más conocida de Mar del Plata extenderá las suspensiones de sus trabajadores

Mahiques, el nuevo ministro de Justicia, "a favor de las sociedades anónimas deportivas"

Tras el planteo de la CGT por la reforma laboral, qué caminos jurídicos tendría y cuál sería su impacto en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la fabrica de puloveres mas conocida de mar del plata extendera las suspensiones de sus trabajadores
Consumo

La fábrica de pulóveres más conocida de Mar del Plata extenderá las suspensiones de sus trabajadores

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Apareció el adolescente sanjuanino que era intensamente buscado
Alivio

Apareció el adolescente sanjuanino que era intensamente buscado

Muere un joven de 18 años en un impactante choque en Rawson
UFI Delitos Especiales

Muere un joven de 18 años en un impactante choque en Rawson

Jeremías Javier Ávila Aballay y Catriel Benjamín Aballay Ferreyra.
Dolor en las redes

Quién es el joven que murió en un choque en Rawson; piden cadenas de oración para el motociclista que lo acompañó

Empresarios mineros apoyan abrir vuelos a Chile, pero también ponen foco en otro destino para afianzar la actividad
Propuesta

Empresarios mineros apoyan abrir vuelos a Chile, pero también ponen foco en otro destino para afianzar la actividad

Villa del Carril: a pesar de que todas las pruebas apuntan al único sospechoso, ahora hallaron su ADN en la escena del asesinato
Cuarto Intermedio

Villa del Carril: a pesar de que todas las pruebas apuntan al único sospechoso, ahora hallaron su ADN en la escena del asesinato

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Ataque motochorro

La dueña de una importante cadena mayorista fue asaltada en una calle de Capital y le arrebataron $8.000.000

Por Redacción Tiempo de San Juan
Nuevo sistema electoral en San Juan: sin descartar la boleta única, el Gobierno aclaró cómo elegirán candidatos los frentes
Proyecto

Nuevo sistema electoral en San Juan: sin descartar la boleta única, el Gobierno aclaró cómo elegirán candidatos los frentes

Como 9 años atrás en San Juan, Córdoba estrenó el Sistema Acusatorio con Flagrancia
Histórico

Como 9 años atrás en San Juan, Córdoba estrenó el Sistema Acusatorio con Flagrancia

Golpe a una banda tras el asalto a una jubilada: secuestraron armas, cocaína y bienes robados
Allanamiento

Golpe a una banda tras el asalto a una jubilada: secuestraron armas, cocaína y bienes robados

Más allá de haber sido ignorada durante su estreno, Intruso es una película que merece una oportunidad. video
Tiempo para Ver

Fue ignorada cuando estrenó, pero esta película de ciencia ficción dice algo incómodo sobre el amor en pareja