Milei volverá a verse este sábado con Donald Trump

El presidente Javier Milei volverá a verse este sábado con su par estadounidense, Donald Trump, con quien compartirá un almuerzo de trabajo en Florida.

Según la agenda oficial de la gira, a las 14 (hora argentina) Milei participará en la Cumbre “Escudos de las Américas”, para formar parte desde las 15:15 de un almuerzo de trabajo ofrecido por Trump .

La Cumbre Escuados de las Americas nuclea a 11 naciones de Latinoamérica aliadas bajo el objetivo de neutraliza la presencia de China en la región.

Hasta entonces, confirmaron asistencia junto a la Argentina los representantes de Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago. También se espera la participación del presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

Al finalizar la cumbre, Trump hará entrega del Premio de la Hispanic Prosperity Gala. A las 21.30, en tanto, Milei partirá a la ciudad de Nueva York para participar de la Argentina Week.