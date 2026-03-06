Caso Libra: Ferraro reveló las nuevas pruebas que comprometen a Milei

Una investigación periodística, de la cual se hizo eco el diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, reveló hoy nuevas pruebas documentales que podrían comprometer al presidente Javier Milei en el marco de la causa por la presunta critpoestafa Libra.

Investigación ARCA detectó irregularidades en una empresa vinculada a la AFA y a Toviggino

Se trata de documentos recuperados por peritos informáticos de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del teléfono celular del promotor cripto Mauricio Novelli, quien actuó como nexo local de un “negocio millonario” que organizó junto al empresario norteamericano Hayden Davis.

El fiscal federal Eduardo Taiano había sido quien ordenó el secuestro del dispositivo móvil, por lo que la información está en manos de la Justicia desde hace meses.

Las pruebas fueron detectadas por la periodista y abogada Natalia Volosin y darían cuenta de la celebración de un contrato de forma confidencial entre Davis y Milei, dos semanas antes del lanzamiento de la criptomoneda.

En primer lugar, se menciona una carta de intención firmada el 30 de enero del 2025, con un borrador del acuerdo de asesoramiento entre el empresario extranjero y el jefe de Estado.

El 30 de enero al que aluden los borradores fue la fecha en la que Milei se reunió en la Casa Rosada con Davis, quien transfirió, según consta en registros financieros, USD 499.999 a una billetera virtual a la hora exacta del encuentro con el Presidente.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, cuarenta y dos minutos más tarde del encuentro en la Casa Rosada giró una suma similar.

En total, ese día Davis transfirió US$3,9 millones que terminaron en cuentas de Novelli y Terrones Godoy.

Poco antes de ese acuerdo, Davis presumía en el exterior tener “control” sobre el Milei y de enviar dinero a su hermana Karina Milei.

También apareció en el celular de Mauricio Novelli una factura por 250 mil dólares para Davis a nombre de su hermana, Pía Novelli, que fue quien vació la cajas de seguridad de una sucursal del Banco Galicia diez días antes del lanzamiento de Libra.

A su vez, también se halló un contrato celebrado entre una empresa de Davis y el CEO de Cardano, Charles Hoskinson, para que este último pudiera tener acceso a una reunión privada con Milei, a cambio de un pago inicial de USD 300.000 y pagos mensuales de USD 250.000.

Esta información es consistente con la denuncia pública que había hecho Hoskinson cuando estalló el escándalo Libra: el empresario declaró haber recibido presiones de Novelli y de su socio Manuel Terrones Godoy para que pagara sumas de cinco cifras a cambio de un encuentro de el presidente argentino.

Dentro del expediente de Taiano, que la periodista Volosin logró reconstruir, también aparece un ofrecimiento de acuerdo de lobby de Davis a Novelli por USD 1.150.000, fechada el 21 de noviembre de 2024.

Entre las propuestas figura el lanzamiento de una “Moneda de Libertad”.

“Con esta evidencia sobre la mesa, sumada al informe final de la comisión investigadora y a otras investigaciones, el fiscal y el juez ya no tienen excusas para mirar para otro lado”, sostuvo Ferraro en un posteo publicado en su cuenta de la red social X.

Según dijo el diputado de la Coalición Cívica, “la Justicia tiene que avanzar y esclarecer lo que muchos ya sabemos qué pasó”.

“Debe ir en búsqueda activa del contrato firmado y llamar a declaraciones indagatorias a todos los involucrados y sospechosos de participar de la estafa, incluidos los funcionarios públicos denunciados”.