martes 3 de marzo 2026

Criptoestafa

$Libra: encuentran borradores de un "acuerdo confidencial" entre Javier Milei y Hayden Davis

El acuerdo, recuperado por peritos informáticos de un celular de Mauricio Novelli, habría sido firmado el 30 de enero de 2025, quince días antes del lanzamiento de $Libra

Por Agencia NA
image

La Justicia investiga borradores de un “acuerdo confidencial” que el presidente Javier Milei habría firmado con el empresario estadounidense Hayden Davis, quince días antes del lanzamiento de la cripto estafa $Libra, y que fueron recuperados por especialistas informáticos del Ministerio Público Fiscal (MPF).

Loe expertos recuperaron de los teléfonos celulares del empresario Mauricio Novelli, uno de los participantes más importantes del escándalo $Libra, un borrador del acuerdo entre Milei y Davis, que habría sido firmado el 30 de enero de 2025, dos semanas antes de lanzar la criptomoneda.

La información, publicada este martes por el diario La Nación, indica que los borradores del acuerdo confidencial estaban en un teléfono que el fiscal federal Eduardo Taiano le secuestró Novelli, y fue recuperado por expertos de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).

Milei, que en los días previos al lanzamiento recibió en la Casa de Gobierno a varios de los involucrados en el escándalo $Libra, como Davis, Novelli, Manuel Terrones Godoy o Sergio Morales, siempre negó hasta ahora haber suscripto convenios o acuerdos sobre este tema.

Los expertos de la DATIP presentaron el 9 de enero último un dictamen en el que consignaron haber encontrado varias copias del borrador de “acuerdo confidencial”, en chats mantenidos entre Novelli y Davis.

El 30 de enero al que aluden los borradores fue la fecha en la que Milei se reunió en la Casa Rosada con Davis, quien transfirió, según consta en registros financieros, USD 499.999 a una billetera virtual a la hora exacta del encuentro con el Presidente.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, cuarenta y dos minutos más tarde del encuentro en la Casa Rosada giró una suma similar. En total, ese día Davis transfirió US$3,9 millones que terminaron en cuentas de Novelli y Terrones Godoy.

Tras ser notificado de estos hallazgos, el fiscal Taiano le solicitó a la Casa Rosada, el martes pasado, que informe si tenía conocimiento o copias de ese acuerdo.

El pedido recayó en la Subsecretaría de Asuntos Presidenciales que depende de la secretaría General de la Presidencia, Karina Milei.

FUENTE: Agencia NA

