Caso Loan: Para el fiscal, "no existe ninguna prueba que responsabilice a la familia"

El fiscal Carlos Schaefer confirmó hoy que “no existe ninguna prueba que responsabilice a la familia de Loan en la desaparición”, por lo que negó cualquier especulación respecto a los padres y hermanos del niño: “Ellos son querellantes, si existiera alguna sospecha, no podrían serlo”.

Desaparición Caso Loan: el juicio iba a empezar en octubre, la querella se quejó y la fecha será reconsiderada

“Entiendo que se dicen muchas cosas en la televisión y redes sociales que no son ciertas, que no están en el expediente. Hoy no existe ninguna prueba que responsabilice a la familia”, expresó en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas desde su despacho en la provincia de Corrientes.

A la espera de saber la decisión del Tribunal sobre cuándo y dónde se llevará a cabo el juicio oral contra los 17 acusados, Schaefer manifestó: “Muchas veces nos llega alguna versión de ‘che no investigaron en la familia’, pero cuando se le acepta como querella es porque no hay nada que llame la atención”.

El fiscal destacó que el viernes se reunió con los padres del niño luego de la audiencia preliminar y que conversó con ellos sobre la causa: “Ellos necesitan saber que pasó y dónde está. Tenemos que darles respuesta”.

Asimos, recordó que denunciaron una especie de acoso y maltrato a través de redes sociales de que eran los responsables de la desaparición del menor, “pero nosotros no tenemos ninguna prueba de eso”.