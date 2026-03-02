lunes 2 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Justicia

Caso Loan: Para el fiscal, "no existe ninguna prueba que responsabilice a la familia"

El fiscal del caso de la desaparición de Loan Danilo Peña apuntó que la familia necesita "saber que pasó y dónde está. Tenemos que darles respuesta”.

Por Agencia NA
image

El fiscal Carlos Schaefer confirmó hoy que “no existe ninguna prueba que responsabilice a la familia de Loan en la desaparición”, por lo que negó cualquier especulación respecto a los padres y hermanos del niño: “Ellos son querellantes, si existiera alguna sospecha, no podrían serlo”.

Lee además
la audiencia preliminar del caso loan sera transmitida por youtube
Justicia

La audiencia preliminar del caso Loan será transmitida por YouTube
El sanjuanino Carlos Pérez es uno de los imputados en el juicio por la desaparición de Loan Peña.
Desaparición

Caso Loan: el juicio iba a empezar en octubre, la querella se quejó y la fecha será reconsiderada

“Entiendo que se dicen muchas cosas en la televisión y redes sociales que no son ciertas, que no están en el expediente. Hoy no existe ninguna prueba que responsabilice a la familia”, expresó en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas desde su despacho en la provincia de Corrientes.

A la espera de saber la decisión del Tribunal sobre cuándo y dónde se llevará a cabo el juicio oral contra los 17 acusados, Schaefer manifestó: “Muchas veces nos llega alguna versión de ‘che no investigaron en la familia’, pero cuando se le acepta como querella es porque no hay nada que llame la atención”.

El fiscal destacó que el viernes se reunió con los padres del niño luego de la audiencia preliminar y que conversó con ellos sobre la causa: “Ellos necesitan saber que pasó y dónde está. Tenemos que darles respuesta”.

Asimos, recordó que denunciaron una especie de acoso y maltrato a través de redes sociales de que eran los responsables de la desaparición del menor, “pero nosotros no tenemos ninguna prueba de eso”.

Temas
Seguí leyendo

Caso Loan: el recorrido que la familia del menor implora reconstruir antes del juicio

Escándalo en el caso Maradona: denuncian que fiscales se "olvidaron" de llevar pruebas para empezar un juicio

Tras casi un siglo, Diario Los Andes dejó su histórico edificio

Ante nuevos casos de gripe aviar refuerzan la vigilancia epidemiológica en el país

La ANMAT prohibió una serie de productos para el cabello por representar un riesgo para los usuarios

Qué tuvieron que ver el sanjuanino "Chiqui" Tapia y la AFA con la liberación de Nahuel Gallo

Nahuel Gallo llegó a Argentina tras ser liberado y fue recibido por su esposa e hijo

Terror en un boliche de Buenos Aires: cedió el escenario, hubo heridos y evacuación masiva

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
tras casi un siglo, diario los andes dejo su historico edificio
Traspaso

Tras casi un siglo, Diario Los Andes dejó su histórico edificio

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Grupo de personas al frente del Club Ausonia tras el grave hecho ocurrido en la madrugada de este domingo.
Capital

Un anciano murió tras ser empujado en medio de un forcejeo en el Club Ausonia: un menor quedó en la mira

Detienen a supuestos inversores y los imputan por más de 30 estafas: la mayoría de las víctimas son feligreses de una iglesia
Judiciales

Detienen a supuestos inversores y los imputan por más de 30 estafas: la mayoría de las víctimas son feligreses de una iglesia

Quién era Pablito Vitale, el querido socio de Ausonia que murió tras un forcejeo en los carnavales del club
Conmoción

Quién era "Pablito" Vitale, el querido socio de Ausonia que murió tras un forcejeo en los carnavales del club

Impactante choque en Avenida Libertador con cinco heridos: sus identidades y partes médicos
Imágenes

Impactante choque en Avenida Libertador con cinco heridos: sus identidades y partes médicos

Aseguran que la megaestafa de Branka Motors sería de $500.000.000: los tres imputados seguirán presos
Fraude millonario

Aseguran que la megaestafa de Branka Motors sería de $500.000.000: los tres imputados seguirán presos

Te Puede Interesar

En escuelas sanjuaninas este verano instalaron 600 aires acondicionados
Obras clave

En escuelas sanjuaninas este verano instalaron 600 aires acondicionados

Por Redacción Tiempo de San Juan
Llegó el ventarrón al Gran San Juan: mirá las fotos y videos
Pronóstico

Llegó el ventarrón al Gran San Juan: mirá las fotos y videos

Cristian Escalante, el sospechoso frente al juez de garantías.
Golpe a una distribuidora

Dictaron la prisión preventiva para el presunto ladrón que entró a una abastera de carne y robó $3.000.000

El comunicado de Ausonia por la muerte de Pablito Vitale, el socio de 81 años que falleció en un forcejeo durante los carnavales
Deceso

El comunicado de Ausonia por la muerte de "Pablito" Vitale, el socio de 81 años que falleció en un forcejeo durante los carnavales

Por la tensión entre EE.UU. e Irán, estaciones de servicio de San Juan advirtieron que el precio de la nafta podría aumentar
Escenario

Por la tensión entre EE.UU. e Irán, estaciones de servicio de San Juan advirtieron que el precio de la nafta podría aumentar