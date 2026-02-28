sábado 28 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Desaparición en Corrientes

Caso Loan: el recorrido que la familia del menor implora reconstruir antes del juicio

La querella insiste con la necesidad de recorrer el lugar donde desapareció el menor, en el paraje Algarrobal de 9 de Julio,. Cómo es la zona y qué se sabe del debate oral

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El juicio por Loan Peña todavía no tiene fecha de inicio. Si bien en la audiencia preliminar del proceso los jueces intentaron fijar el comienzo del debate para el 7 de octubre, las partes se quejaron y el tribunal dio marcha atrás, comprometiéndose a reagendarlo para más adelante. No obstante, hasta que haya novedades, la familia del niño insistirá con un pedido: hacer la reconstrucción presencial de la zona donde desapareció el menor.

Lee además
El sanjuanino Carlos Pérez es uno de los imputados en el juicio por la desaparición de Loan Peña.
Desaparición

Caso Loan: el juicio iba a empezar en octubre, la querella se quejó y la fecha será reconsiderada
Chiqui Tapia, presidente de la AFA.
Causa AFA

Otro revés contra "Chiqui" Tapia: le negaron un permiso para salir del país

Se trata del paraje Algarrobal, ubicado en la localidad de 9 de Julio, en Corrientes. Allí, el 13 de junio de 2024, Loan asistió junto a su padre a un almuerzo familiar en la casa de su abuela, Catalina Peña. De acuerdo con la reconstrucción de los fiscales, tras el almuerzo, un grupo de adultos y niños se dirigió a un naranjal cercano. En ese trayecto, el nene fue apartado de la custodia de su papá y nada más se supo de él.

“Es una zona de muchos esteros y malezal. Paja colorada en sectores de 60 centímetros a 1 metro de altura. Lugares de pino y pequeños montes nativos, algunas zonas son de muy difícil acceso”, detalló un especiaa al respecto.

La querella reclama que el tribunal ordene una reconstrucción material en el terreno ya que no fue realizada durante la etapa de instrucción y ”resulta clave para evitar una visión parcial de lo sucedido".

Asimismo, sostiene que esa medida resulta imprescindible para esclarecer la mecánica de la desaparición, debido a la cantidad de imputados, los distintos recorridos, los vehículos involucrados, las secuencias temporales y la variedad de versiones que surgieron durante la investigación.

image

Hay que recordar que serán 17 los imputados que llegarán a juicio por el caso Loan. Siete de ellos lo harán por la causa “Naranjal” y están imputados por la sustracción y ocultamiento del menor, dejando atrás la línea de la trata de personas. Son Antonio Benítez, Daniel Ramírez, Mónica Millapi, Laudelina Peña, María Victoria Caillava, Carlos Pérez y Walter Maciel.

Los otros 10 procesados llegan al debate por haber retenido a los menores que estuvieron con Loan y por haber manipulado sus declaraciones para entorpecer la investigación, además de defraudar a la administración pública. Entre ellos se encuentra el famoso “Yanqui” o “Americano” y algunos abogados y profesionales.

Cronología de los hechos

  • 13 de junio de 2024, por la mañana: Loan y su padre José llegan a caballo a la casa de Catalina, en el paraje Algarrobal, para participar de un almuerzo familiar.
  • 13:52: Se toma la última fotografía en la que se registra a Loan con otros menores y adultos caminando hacia el naranjal, ubicado a unos 500 metros de la casa de Catalina.
  • Entre las 13:52 y 14:25: Loan es visto por última vez en la zona del naranjal en compañía de Benítez, Ramírez y Millapi. Los niños presentes refirieron que desapareció en ese lapso.
  • 14:25: Benítez realiza una llamada a Laudelina Peña desde el naranjal. La comunicación dura más de 9 minutos.
  • 15:24: Comienzan los registros de intentos de comunicación telefónica de José con la madre del niño y con vecinos del lugar.
  • 15:37: Caillava informa a un miembro de la comisaría de 9 de Julio sobre la desaparición del menor.
  • 16:15: María llega al paraje Algarrobal en moto, se encuentra con Laudelina cerca de la escuela abandonada, y comienza la búsqueda del niño.
  • Entre las 16 y las 17: Llegan al lugar policías, vecinos y familiares que participan en la búsqueda inicial.
  • 14 de junio de 2024: A primeras horas de la madrugada, se difunde erróneamente la noticia de que LDP había sido encontrado, lo que genera confusión y desvía la investigación inicial. En la tarde, se encuentra el botín izquierdo del niño en un lodazal en un campo, lo que los fiscales consideran una “plantación” deliberada de evidencia. Laudelina luego admitiría que fue ella quien plantó ese calzado.
  • 15 de junio de 2024 en adelante: Se llevaron a cabo operativos de búsqueda más amplios, con participación de fuerzas federales y provinciales, pero sin hallazgos concluyentes sobre el paradero del niño.

FUENTE: Infobae

Temas
Seguí leyendo

El gobierno de Milei elevó el nivel de seguridad a "alto" en todo el país por el conflicto en Medio Oriente y la Cancillería respaldó a Estados Unidos e Israel

Detuvieron a uno de los homicidas de Gastón Burlón, el ex funcionario argentino que murió en Brasil

Crisis en la construcción: advierten por la pérdida de 120.000 empleos y el impacto de la apertura económica

Los planes que convergen en Casa Rosada sobre el futuro de los aliados rumbo a 2027

Condena histórica de un jurado popular mendocino, por el femicidio sin cuerpo de Ivana Molina

Caso Kim Gómez: pidieron 23 años y 4 meses de prisión para el joven acusado del homicidio

Chiqui Tapia pidió anular su indagatoria en la causa por presunta evasión fiscal

"Tener ELA es una mierda", el último y conmovedor artículo que escribió Darío Lopérfido

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el gobierno de milei elevo el nivel de seguridad a alto en todo el pais por el conflicto en medio oriente y la cancilleria respaldo a estados unidos e israel
Comunicado

El gobierno de Milei elevó el nivel de seguridad a "alto" en todo el país por el conflicto en Medio Oriente y la Cancillería respaldó a Estados Unidos e Israel

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Gigante de la venta de electrodomésticos, al borde de la quiebra
Consumo

Gigante de la venta de electrodomésticos, al borde de la quiebra

Presentaron a las candidatas a reina de la Fiesta de la Empanada Casera en La Bebida
Galería de fotos

Presentaron a las candidatas a reina de la Fiesta de la Empanada Casera en La Bebida

Las mujeres libertarias ponen primera y avanzaron en la creación de una mesa con miras al 2027
Encuentro

Las mujeres libertarias ponen primera y avanzaron en la creación de una mesa con miras al 2027

Un colectivo chocó a una peatona en una transitada esquina de Rawson
Siniestro vial

Un colectivo chocó a una peatona en una transitada esquina de Rawson

Cuándo comenzaría a regir la baja de imputabilidad en San Juan
Régimen Penal Juvenil

Cuándo comenzaría a regir la baja de imputabilidad en San Juan

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa.
Comisaría 34°

A punta de pistola, asaltaron a un delivery en Rivadavia: lo golpearon en la cabeza y le robaron mercadería

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Caravana Legüera del Gokú Illanes es una travesía para disfrutar la música y la identidad al ritmo del bombo. video
Interesante propuesta

La gran travesía de Gokú Illanes por el sentimiento bombista anuncia su despegue

Merentiel pone la igualdad en La Bombonera: Boca y Gimnasia de Mendoza están 1-1
Torneo Apertura 2026

Merentiel pone la igualdad en La Bombonera: Boca y Gimnasia de Mendoza están 1-1

El proyecto minero de cobre Vicuña, fruto de la unión de Josemaría y Filo del sol, en Iglesia, está entre los 10 mas grandes del mundo. 
Todas las cifras

San Juan, motor indiscutible de la revolución del cobre en Argentina: de qué depende el éxito

El Chacho Coudet llegó a un arreglo para entrenar a River Plate.
El reemplazo del Muñeco

Eduardo Coudet será el entrenador de River Plate