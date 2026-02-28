Caso Loan: el recorrido que la familia del menor implora reconstruir antes del juicio

El juicio por Loan Peña todavía no tiene fecha de inicio. Si bien en la audiencia preliminar del proceso los jueces intentaron fijar el comienzo del debate para el 7 de octubre, las partes se quejaron y el tribunal dio marcha atrás, comprometiéndose a reagendarlo para más adelante. No obstante, hasta que haya novedades, la familia del niño insistirá con un pedido: hacer la reconstrucción presencial de la zona donde desapareció el menor.

Se trata del paraje Algarrobal, ubicado en la localidad de 9 de Julio, en Corrientes. Allí, el 13 de junio de 2024, Loan asistió junto a su padre a un almuerzo familiar en la casa de su abuela, Catalina Peña. De acuerdo con la reconstrucción de los fiscales, tras el almuerzo, un grupo de adultos y niños se dirigió a un naranjal cercano. En ese trayecto, el nene fue apartado de la custodia de su papá y nada más se supo de él.

“Es una zona de muchos esteros y malezal. Paja colorada en sectores de 60 centímetros a 1 metro de altura. Lugares de pino y pequeños montes nativos, algunas zonas son de muy difícil acceso”, detalló un especiaa al respecto.

La querella reclama que el tribunal ordene una reconstrucción material en el terreno ya que no fue realizada durante la etapa de instrucción y ”resulta clave para evitar una visión parcial de lo sucedido".

Asimismo, sostiene que esa medida resulta imprescindible para esclarecer la mecánica de la desaparición, debido a la cantidad de imputados, los distintos recorridos, los vehículos involucrados, las secuencias temporales y la variedad de versiones que surgieron durante la investigación.

Hay que recordar que serán 17 los imputados que llegarán a juicio por el caso Loan. Siete de ellos lo harán por la causa “Naranjal” y están imputados por la sustracción y ocultamiento del menor, dejando atrás la línea de la trata de personas. Son Antonio Benítez, Daniel Ramírez, Mónica Millapi, Laudelina Peña, María Victoria Caillava, Carlos Pérez y Walter Maciel.

Los otros 10 procesados llegan al debate por haber retenido a los menores que estuvieron con Loan y por haber manipulado sus declaraciones para entorpecer la investigación, además de defraudar a la administración pública. Entre ellos se encuentra el famoso “Yanqui” o “Americano” y algunos abogados y profesionales.

Cronología de los hechos

13 de junio de 2024, por la mañana: Loan y su padre José llegan a caballo a la casa de Catalina, en el paraje Algarrobal, para participar de un almuerzo familiar.

Loan y su padre José llegan a caballo a la casa de Catalina, en el paraje Algarrobal, para participar de un almuerzo familiar. 13:52: Se toma la última fotografía en la que se registra a Loan con otros menores y adultos caminando hacia el naranjal, ubicado a unos 500 metros de la casa de Catalina.

Se toma la última fotografía en la que se registra a Loan con otros menores y adultos caminando hacia el naranjal, ubicado a unos 500 metros de la casa de Catalina. Entre las 13:52 y 14:25: Loan es visto por última vez en la zona del naranjal en compañía de Benítez, Ramírez y Millapi. Los niños presentes refirieron que desapareció en ese lapso.

Loan es visto por última vez en la zona del naranjal en compañía de Benítez, Ramírez y Millapi. Los niños presentes refirieron que desapareció en ese lapso. 14:25: Benítez realiza una llamada a Laudelina Peña desde el naranjal. La comunicación dura más de 9 minutos.

Benítez realiza una llamada a Laudelina Peña desde el naranjal. La comunicación dura más de 9 minutos. 15:24: Comienzan los registros de intentos de comunicación telefónica de José con la madre del niño y con vecinos del lugar.

Comienzan los registros de intentos de comunicación telefónica de José con la madre del niño y con vecinos del lugar. 15:37: Caillava informa a un miembro de la comisaría de 9 de Julio sobre la desaparición del menor.

Caillava informa a un miembro de la comisaría de 9 de Julio sobre la desaparición del menor. 16:15: María llega al paraje Algarrobal en moto, se encuentra con Laudelina cerca de la escuela abandonada, y comienza la búsqueda del niño.

María llega al paraje Algarrobal en moto, se encuentra con Laudelina cerca de la escuela abandonada, y comienza la búsqueda del niño. Entre las 16 y las 17: Llegan al lugar policías, vecinos y familiares que participan en la búsqueda inicial.

Llegan al lugar policías, vecinos y familiares que participan en la búsqueda inicial. 14 de junio de 2024: A primeras horas de la madrugada, se difunde erróneamente la noticia de que LDP había sido encontrado, lo que genera confusión y desvía la investigación inicial. En la tarde, se encuentra el botín izquierdo del niño en un lodazal en un campo, lo que los fiscales consideran una “plantación” deliberada de evidencia. Laudelina luego admitiría que fue ella quien plantó ese calzado.

A primeras horas de la madrugada, se difunde erróneamente la noticia de que LDP había sido encontrado, lo que genera confusión y desvía la investigación inicial. En la tarde, se encuentra el botín izquierdo del niño en un lodazal en un campo, lo que los fiscales consideran una “plantación” deliberada de evidencia. Laudelina luego admitiría que fue ella quien plantó ese calzado. 15 de junio de 2024 en adelante: Se llevaron a cabo operativos de búsqueda más amplios, con participación de fuerzas federales y provinciales, pero sin hallazgos concluyentes sobre el paradero del niño.

