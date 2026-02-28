Los planes que convergen en Casa Rosada sobre el futuro de los aliados rumbo a 2027

El Gobierno nacional cerró una semana positiva en materia legislativa, tras la aprobación de la gran mayoría de proyectos incluidos en el temario para las sesiones extraordinarias, y se esperanza con capitalizar electoralmente el respaldo que los aliados expresaron en ambas cámaras.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, convergen dos posturas relativas al futuro de los gobernadores y legisladores del PRO, la Unión Cívica Radical y el MID con perspectivas rumbo al 2027.

Por un lado, los más radicalizados aspiran a incorporar a todos los que están dispuestos a acompañar las voluntades del presidente Javier Milei a las filas de La Libertad Avanza y potenciar el sello en el interior del país.

“Es razonable que los que acompañen el proyecto del presidente se incorpore formalmente al proceso. Es natural. Van a tener mucho más peso si están adentro”, expresó ante esta agencia una importante fuente con acceso al despacho presidencial.

En la misma línea, no faltaron los que se esperanzaron con fantasear un 2027 con gobernadores propios producto del traspaso a las filas violetas, luego de que varios mandatarios provinciales como Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta) ordenaran a sus legisladores a abandonar la bancada justicialista.

Sin embargo, con más tino, otro sector del ecosistema libertario, también involucrado en la conversación legislativa, anticipó a NA la posibilidad de acompañar las voluntades reeleecionistas de varios de los representantes provinciales que colaboraron con el Ejecutivo. La idea es replicar alianzas como en 2025 para romper la hegemonía del peronismo en provincias donde todavía tienen peso específico.

“Vamos a competirle al peronismo en todos los lugares en los que esté y acompañar a los aliados que aspiren la reelección”, confesó una voz involucrada a este medio.

A más de un año, los libertarios no descartan respaldar a los oficialismos de Chaco (Leandro Zdero), Entre Ríos (Rogelio Frigerio), Mendoza (Alfredo Cornejo) y Catamarca (Raúl Jalil) de lanzarse en la carrera por otros cuatro años, y mantienen en su lista de prioridades la necesidad disputar Buenos Aires (Axel Kicillof), Formosa (Gildo Insfrán), La Rioja (Ricardo Quintela), La Pampa (Sergio Ziliotto), y Tierra del Fuego (Gustavo Melella).

El triunfo de octubre, donde LLA se impuso en 15 de las 24 jurisdicciones le dio motivos al espacio a trabajar para ampliar su representación en el interior del país, hoy una cuota pendiente.

En eso trabaja la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien convocó este lunes a una reunión nacional del espacio con la presencia de los titulares de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a celebrarse a las 17 en la sede porteña del sello.