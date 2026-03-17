Kicillof lanzó su "think tank" para construir su proyecto presidencial hacia 2027

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó el lanzamiento del Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDAF), una usina de ideas que busca cimentar un proyecto nacional alternativo al modelo actual. Durante el acto central en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata, y con una presentación prevista también en la Ciudad de Buenos Aires, el mandatario bonaerense dio un paso decisivo en su proyección federal con vistas a las elecciones presidenciales de 2027.

Bajo el lema de enfrentar lo que denominó una "calamidad", Kicillof utilizó la presentación para desmontar la narrativa económica del Gobierno nacional. El punto central de su discurso fue la presentación del documento "Diez mentiras y una zoncera" , donde rebatió los principales axiomas de la gestión de Javier Milei.

Entre las "mentiras" enumeradas por el gobernador se encuentran las afirmaciones oficiales sobre el crecimiento económico, la supuesta baja de la pobreza, el control de la inflación y la idea de que el ajuste lo paga la "casta". "El modelo de Milei no es un fracaso, es una calamidad", sentenció Kicillof ante un auditorio colmado de dirigentes y militantes.

Construcción política y "células dormidas"

El lanzamiento del CEDAF no solo se planteó como un espacio académico para la redacción de papers, sino como una convocatoria a la militancia y a la acción política territorial. Kicillof instó a sus seguidores a "dejar de mirar las encuestas" y salir a buscar el potencial del peronismo en barrios, fábricas y escuelas.

Con un tono marcadamente federal, el gobernador llamó a que en todos los rincones del país se "despierten las células dormidas" para empezar a pensar un país con desarrollo productivo y justicia social. En este sentido, remarcó la necesidad de ampliar la base política: "No hay que encerrarse ni achicarse, hay que ampliar", sostuvo al convocar a diversos sectores opositores.

Clima electoral y respaldo institucional

Aunque el gobernador no explicitó sus aspiraciones, el entorno político presente en el acto dejó clara la meta. Figuras clave como el intendente de La Plata, Julio Alak, y la coordinadora del centro, Mara Ruiz Malec, se refirieron directamente a él como el futuro candidato a presidente. El evento cerró con el cántico "Axel Presidente" por parte de los asistentes.

El respaldo al mandatario fue contundente, contando con la presencia de ministros provinciales como Gabriel Katopodis (Infraestructura), Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad), Augusto Costa (Producción) y Javier Alonso (Seguridad), además de referentes sindicales como Héctor Daer y Hugo Yasky.

Solidaridad con Cristina Kirchner

En el marco de su discurso, Kicillof también se refirió a la situación judicial de la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El gobernador calificó las causas en su contra como un "show judicial" destinado a distraer a la sociedad de la crisis económica y los escándalos que salpican al actual Gobierno, como el caso de las criptoestafas.

Desembarco en la Ciudad de Buenos Aires

Como parte de esta estrategia de expansión, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) —espacio político que cobija al nuevo think tank— programó una presentación formal en el Teatro Picadero de la Capital Federal. Esta iniciativa busca consolidar una alternativa dentro del peronismo porteño y posicionar la gestión bonaerense como el eje de la resistencia y la construcción de futuro frente al ajuste nacional.