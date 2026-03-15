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El PJ bonaerense realiza sus elecciones de autoridades con Kicillof como candidato único

El gobernador sucederá a Máximo Kirchner en medio de la tensión que atraviesa a todo el peronismo.

Por Agencia NA
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El PJ de la provincia de Buenos Aires realizará mañana sus elecciones internas con una lista de unidad que llevará al gobernador Axel Kicillof como presidente del espacio, mientras que habrá disputa en 17 municipios donde no se acordó una nómina común entre el sector del mandatario y el kirchnerismo duro.

Kicillof reemplazará en el máximo cargo del PJ bonaerense al diptuado Máximo Kirchner, luego de un proceso de negociaciones entre ambos, en momentos en que el extenso liderazgo de la ex presidenta Cristina Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria, comienza a dar muestras de agotamiento de cara a una etapa en la que el presidente Javier Milei buscará su reelección.

“Estoy muy contento. Se viene una nueva etapa, que es un imperativo. Ampliar afiliaciones, formación, preparación política y cuadros técnicos con una mirada federal”, dijo Kicillof en un reciente acto que encabezó en La Plata.

Las elecciones internas donde se enfrentarán las listas del kirchnerismo y con las del Movimiento Derecho al Futuro que lidera Kicillof se desarrollarán en los municipios de Tres de Febrero, San Miguel, Morón, San Nicolás, San Antonio de Areco, Magdalena, Balcarce, Coronel Suárez, General Pueyrredón, Junín, Lincoln, Lobería, Navarro, Roque Pérez, Saladillo, Tornquist y Zárate.

La estructura

En tanto, el esquema de conducción del PJ bonaerense quedará integrado por la vicegobernadora Verónica Magario y el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, como vicepresidentes, mientras que el diputado provincial e intendente en uso de licencia de Almirante Brown, Mariano Cascallares, ocupará la Secretaría General.

Máximo Kirchner pasará a presidir el Congreso partidario, mientras que el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, continuará al frente de la Junta Electoral del partido, indicaron fuentes del espacio a la Agencia Noticias Argentinas.

Una vez consumadas las elecciones del PJ bonaerense, aún no había precisiones sobre cómo será la proclamación de la lista única para el Consejo del partido, es decir si habrá un acto con Kicillof para que asuma formalmente la presidencia del partido a nivel provincial.

Lo que sí ya esta fijado, con la mira puesta en las elecciones presidenciales de 2027, con dos actos de Kicillof previstos en la ciudad de Buenos Aires para consolidar el MDF, el primero de ellos el próximo jueves en el Teatro Picadero.

Pese a la lista de unidad en la mayoría de los 135 municipios de la provincia, la interna entre Kicillof y La Cámpora no está cerrada y tuvo en las últimas horas otra muestra con un cruce entre el funcionario bonaerense Carlos Bianco, mano derecha del gobernador, y la diputada kirchnerista Mayra Mendoza, quien había cuestionado que el gobernador no mencionara a Fernández de Kirchner durante su discurso ante la Asamblea Legislativa.

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