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Cambio de opinión

Una traba de último momento para Agostina Páez: ahora el juez quiere que se quede en Brasil hasta el fallo final

Cambió de decisión e, incluso, va en contra de lo que opinó la acusación. La defensa de la abogada presentará un hábeas corpus.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Es una cuestión de tiempos, sí, pero no deja de ser una traba de último momento y que la obliga a seguir en un lugar donde ella siente que la odian. Es que el mismo juez que este martes escuchó y avaló los pedidos de la acusación para que Agostina Páez vuelva a la Argentina lo antes posible, ahora cambió de opinión: pretende que la abogada santiagueña se quede en Río de Janeiro hasta que él dé el fallo definitivo y se quiere tomar su tiempo para hacerlo: unos 15 días más.

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Según pudo saber Infobae, la noticia no cayó bien en el Agostina y su entorno. No pueden creer que el magistrado vaya en contra de las sugerencias que la acusación le hizo para que la chica regrese a su país tras pagar una multa y cumpla en Santiago del Estero las tareas comunitarias que le pidieron.

Por eso, la abogada Carla Junqueira le dijo a este medio que presentará un hábeas corpus y que van a presentar los alegatos rápido para que no sea tanto tiempo de espera.

Hay que recordar que Agostina Páez enfrentó este martes la audiencia clave en el marco de la causa que la mantiene retenida en Río de Janeiro, Brasil, desde enero pasado, acusada de injuria racial, y todas fueron buenas noticias: si bien faltaba la firma del juez, no fue presa y le dieron el OK para que vuelva al país.

Es que la Fiscalía y la querella no se opusieron a que la santiagueña vuelva a su casa. Sólo debía pagar una multa, resarcir a las víctimas, pero el servicio comunitario podía hacerlo en Argentina.

Lo que pasó fue que, en lugar de las tres denuncias que le endilgaban a Agostina y que llevaban la pena en expectativa a 15 años de cárcel de máxima, la Fiscalía la redujo a una con una pena mínima de dos años, ya que tomó todo como un delito continuado con tres víctimas. Y la pena es reemplazable por servicios comunitarios y el pago de reparación a las víctimas.

“La defensa pidió la revocación de las cautelares para que ella pueda retornar a Argentina lo más rápido posible, antes del fallo definitivo, que debe salir en 15, 20 días. La Fiscalía estuvo de acuerdo y la querella también en que se vaya y no se quede a esperar. Incluso, el juez dijo ayer: ‘Sí, sí, no te preocupes, esta semana ya defino’“, recordó Junqueira ante este medio este miércoles y cuando estaba yendo a los tribunales a presentar el hábeas corpus.

Y siguió: “Nosotros acá preparando la caución, la plata, todo... Y el juez hoy falla que no. Cambió de idea: ella no puede volver a Argentina antes del fallo definitivo, o sea, 15, 20 días más acá. Yendo contra la opinión de la Fiscalía, de la querella... Rechazó la revocación de las cautelares hasta que presentemos los alegatos finales“.

Luego, la abogada lanzó con enojo: “Nunca en mi vida vi una decisión contra lo que pide la propia acusación. La Fiscalía cambia el pedido, la querella también y el juez dice que sí, después que no”.

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