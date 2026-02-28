Detuvieron a uno de los homicidas de Gastón Burlón, el ex funcionario argentino que murió en Brasil

Un hombre de 25 años fue detenido durante una persecución con disparos en la ciudad brasileña de Río de Janeiro, tras haber robado, y fue señalado como uno de los homicidas de Gastón Burlón, el ex secretario de Turismo de Bariloche que fue asesinado en la misma ciudad del país limítrofe en 2024.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas y tal como indicaron medios locales, el aprehendido fue identificado como Sandro da Silva Vicente y el operativo inició porque la Policía Militar monitoreaba el vehículo que los ladrones usaban para cometer ilícitos.

En cuanto los uniformados interceptaron al vehículo, los malvivientes lanzaron disparos, da Silva resultó herido y debió ser trasladado al Hospital Municipal Souza Aguiar. El segundo involucrado contaba con once antecedentes penales y sigue internado.

Burlón, de 51 años, estuvo internado desde el 12 de diciembre de 2024 y murió el 13 de enero de 2025, desenlace que fue confirmado por la Cámara de Turismo de Bariloche, que lo describió como “un dirigente cuya pasión por la promoción del turismo será recordada como un valioso aporte para el desarrollo de nuestra comunidad".

El ex funcionario había ido de vacaciones y entró por error, con su auto, a la favela Morro dos Prazeres, luego de haber visitado el Cristo Redentor junto a su pareja Nadia Loza, ex secretaria de turismo de Salta, y sus dos hijos, cuando fue abordado por varios delincuentes que le dispararon en la cabeza y el pecho para robarle.

Ese lugar está ubicado el barrio Santa Teresa que es dominado por el denominado Comando Vermelho, una de las bandas criminales más peligrosas de la zona. Tras el ataque, Burlón perdió el dominio de su vehículo -una camioneta Volkswagen Taos- y chocó contra una pared.

La víctima fue rescatada por efectivos de la Policía Militar y trasladada al Hospital Municipal Souza Aguiar, donde debieron operarlo. En la institución de salud permaneció en coma inducido hasta que perdió la vida.

En diciembre de 2024, cuatro sospechosos fueron identificados, pero el juez de turno Orlando Eliazaro Feitosa no dictaminó las detenciones de los acusados porque “no se trataba de una situación urgente”.

“A pesar de la gravedad de los hechos, esta circunstancia por sí sola no justifica la intervención de este Tribunal de turno, por lo que el caso puede ser evaluado por el Tribunal Natural”, explicó el magistrado.

Según se estableció, los sujetos fueron identificados como Cláudio Augusto dos Santos, Tiago de Oliveira, Raphael Corrêa Pontes y Sandro da Silva Vicente, este último, ahora aprehendido, sería quién disparó contra la camioneta.