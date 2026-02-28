sábado 28 de febrero 2026

Ruta de los Panchos

Las firmas de carros pancheros copan la Libertador para no perder al público de los boliches

Ante la imposibilidad de abrir en la madrugada, algunas marcas decidieron inaugurar nuevas sucursales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Camalú tiene mesas y sillas para que el público pueda disfrutar de su oferta gastronómica.&nbsp;

La mudanza de los carros pancheros que estaban en la calle San Luis a la zona del Parque Belgrano ha cambiado la dinámica de este sector, ya que no pueden abrir en la madrugada como lo hacían antes. Precisamente, una de las características principales del rubro es su identificación como una oferta gastronómica destinada a la gente que salía de los boliches. Por este motivo, algunas firmas abrieron locales en la avenida Libertador, cerca de las discotecas, para captar a sus tradicionales clientes.

Durante el año 2025 se produjo un polémico cambio que trajo varios tira y aflojes. El municipio decidió regularizar a los carros pancheros y mudarlos de la calle San Luis a la calle Alberdi, en el Parque Belgrano. Esta situación produjo una modificación notable en sus esquemas de negocios, no solo porque el flujo de gente es menor, sino porque hasta el momento no están autorizados para abrir en altas horas de la noche.

De este modo, algunas firmas que cuentan con vehículos gastronómicos decidieron abrir el juego e inauguraron locales en la avenida Libertador, donde se sitúan varios boliches, para mantener al público de la noche de San Juan. Uno de ellos fue Camalú, que desde el año pasado se encuentra instalado en la zona, ofreciendo lugares para que los clientes puedan sentarse y disfrutar de su oferta gastronómica.

Además, Sabroso estableció un carro en avenida Libertador y España, donde abre de lunes a domingo y los fines de semana extiende sus horarios de trabajo en la madrugada. La respuesta de la gente hasta el momento ha sido positiva y ya lo están considerando como un punto para ir a la salida de los locales bailables.

En las últimas semanas, Sabroso abrió su segunda sucursal en la misma calle. Esta vez, en plena zona de bares y en un local donde brinda todo su característico menú de panchos. De este modo, arranca una competencia interesante entre los dos grandes referentes de carros pancheros: Camalú y Sabroso.

Sin embargo, hay que aclarar que hace años está ubicado en avenida Libertador y Catamarca un local de Pancheto que también abarca la oferta de panchos, aunque no permanece con sus persianas abiertas hasta la madrugada.

