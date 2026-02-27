El tratado de libre comercio entre Europa y el Mercosur arranca el 1 de mayo

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció este viernes la entrada en vigor provisional de la parte comercial del acuerdo de asociación entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur , tras completar su ratificación Argentina y Uruguay.

El acuerdo entrará en vigor (también para Paraguay y Brasil) el 1 de mayo de forma provisional.

El tratado eliminará aranceles a más del 90% del comercio entre los 27 estados de la UE y los fundadores del Mercosur: Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay. Los dos bloques reúnen el 30% del Producto Interno Bruto mundial y más de 700 millones de consumidores.

"Ya lo he dicho antes, cuando ellos estén listos, nosotros estaremos listos. Por lo tanto, durante las últimas semanas, he debatido este tema intensamente con los Estados miembros y con los miembros del Parlamento Europeo. Sobre esta base, la Comisión procederá ahora a la aplicación provisional", afirmó Von der Leyen en una declaración sin preguntas en la sede de la Comisión Europea.

La política alemana recordó que, en enero, el Consejo Europeo facultó a la Comisión para aplicar provisionalmente el acuerdo a partir de la primera ratificación por parte de un país del Mercosur.

¿Por qué comienza de manera provisional?

En enero, el Parlamento Europeo remitió el acuerdo al máximo tribunal de la UE para que analice su legalidad. El acuerdo puede aplicarse, pero de manera provisional, hasta que el tribunal emita su fallo, lo que puede llevar meses.

Para poder aplicar el acuerdo antes del fallo de la Corte, al menos dos países del Mercosur debían ratificarlo, algo que ocurrió el jueves con Argentina y Uruguay.

