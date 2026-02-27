viernes 27 de febrero 2026

Encuentro

El ministro Gutiérrez encabezó la primera reunión 2026 del Comité Ejecutivo de Responsabilidad Fiscal

Durante el encuentro, el Ministro de Economía de San Juan, en carácter de Secretario, puso en consideración el Orden del Día previsto, avanzando en la aprobación de informes sobre seguimiento de ejecuciones presupuestarias que reflejan la situación fiscal de las provincias y de Nación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
529bae4584c19ef1b49ed6846f4e1fcf_L

El pasado miércoles, el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda de la provincia de San Juan, Roberto Gutiérrez, en calidad de secretario del Comité Ejecutivo del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, encabezó la Reunión N° 143 del Comité Ejecutivo, desarrollada en modalidad mixta -presencial y virtual-, marcando la primera sesión del año con la nueva integración del cuerpo.

Durante el encuentro, Gutiérrez puso en consideración el Orden del Día previsto, avanzando en la aprobación de informes sobre seguimiento de ejecuciones presupuestarias que reflejan la situación fiscal de las provincias y de Nación. Asimismo, se actualizó el monitoreo del cumplimiento del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno, información disponible en el sitio oficial del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal.

La sesión contó con la participación de representantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las provincias de Entre Ríos, Chaco, Jujuy, Neuquén, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, San Juan —en su carácter de Secretaría— y Tucumán, como Secretaría Suplente, consolidando así la nueva conformación de autoridades del Comité Ejecutivo.

En este marco, se abordaron las tareas ejecutadas y el seguimiento de los asuntos en trámite, destacándose el Plan de Trabajo 2026. La agenda contempla, entre otros ejes, la asistencia a Municipios; la continuidad del trabajo en materia de Gasto Tributario; la consolidación del espacio institucional de las Oficinas de Crédito Público; la asistencia técnica permanente a las jurisdicciones en evaluación de reglas fiscales y consultas metodológicas; la elaboración de un diagnóstico integral sobre los avances en la constitución e integración de los Fondos de Estabilización Fiscal. También, el fortalecimiento de la gobernanza fiscal en el ámbito provincial y municipal; la continuidad de reuniones regionales y relevamientos de política salarial; el diseño de una herramienta informática para la gestión de datos de gasto en personal; la ampliación de vínculos con organismos de responsabilidad fiscal a nivel nacional e internacional; y el análisis del impacto de las nuevas proyecciones poblacionales del INDEC en la Regla de Empleo.

