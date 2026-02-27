El comercio de San Juan prepara un Mega Outlet: cómo aprovecharlo

Durante las próximas dos semanas, comercios de San Juan ofrecerán importantes descuentos, rebajas, saldos de temporada y promociones en todos los rubros, con el objetivo de incentivar las ventas y brindar a los consumidores la posibilidad de acceder a productos a precios especiales. Esto es así porque la Cámara de Comercio de San Juan anunció la realización del Mega Outlet , una iniciativa que se desarrollará desde el 2 al 15 de marzo de 2026, en el marco del cierre de la temporada de verano en la provincia.

Desde la entidad informaron que los locales participantes estarán debidamente identificados con los flyers institucionales oficiales, los cuales pueden consultarse en la página web de la entidad. Los locales que participen podrán descargar la cartelería oficial desde la página web institucional o bien solicitarla directamente a la Cámara de Comercio de San Juan a través del correo electrónico habilitado [email protected] .

La propuesta busca dinamizar la actividad comercial local en un período clave del año, permitiendo a los comercios liberar stock de temporada, generar liquidez y prepararse para el recambio de mercadería de cara al otoño–invierno.

En un contexto económico complicado, este tipo de iniciativas representa una herramienta concreta para fortalecer las ventas y sostener el movimiento en el sector.

Al mismo tiempo, el Mega Outlet ofrece a los consumidores la posibilidad de acceder a productos de calidad con importantes descuentos, promociones especiales y saldos a precios accesibles, favoreciendo el consumo interno y el acompañamiento al comercio sanjuanino.

Desde la Cámara de Comercio de San Juan destacaron que la propuesta no solo apunta a incentivar las compras, sino también a consolidar el vínculo entre comerciantes y clientes, promoviendo una experiencia de compra atractiva y confiable en el cierre de la temporada estival.