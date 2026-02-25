miércoles 25 de febrero 2026

Ventas

La Cámara de Comercio informó la tercera baja interanual consecutiva del consumo

El consumo en Argentina profundiza su caída: bajó un 0,8% en enero y suma tres meses en rojo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El consumo de los hogares argentinos inició el 2026 con una señal de alerta al registrar una baja interanual del 0,8% en enero, según el Indicador de Consumo (IC) elaborado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC). Con este resultado, la demanda de bienes y servicios encadena tres meses consecutivos de variaciones negativas, lo que marca un quiebre respecto a la tendencia de crecimiento que se había observado durante la primera mitad de 2025.

A pesar de la caída frente al año anterior, el informe técnico destaca un leve repunte del 0,7% en la comparación contra diciembre de 2025 (términos desestacionalizados). Desde la CAC explican que las bajas interanuales no resultan sorpresivas, dado que la base de comparación de finales de 2025 es más elevada tras la recuperación experimentada a mediados de ese año.

Inflación y poder de compra

La evolución del gasto de las familias se da en un contexto de persistente presión sobre los precios. En enero, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba del 2,9%, acumulando cinco meses consecutivos por encima del 2%. En términos interanuales, la inflación alcanzó el 32,4%.

Si bien el ingreso nominal promedio por hogar se situó en 2.719.000 pesos, al descontar el efecto de la inflación, el poder de compra se mantuvo estancado en niveles similares a los de diciembre de 2025.

El desempeño por rubros: ganadores y perdedores

El comportamiento de la demanda fue dispar según el sector analizado:

  • Vivienda, alquileres y servicios públicos: Fue la gran excepción del mes con un crecimiento del 7,1% interanual, aportando 1,2 puntos porcentuales positivos que evitaron una caída mayor del índice general.
  • Recreación y cultura: Resultó el rubro más afectado, sufriendo un retroceso del 3,7% interanual. Es su segunda contracción consecutiva, revirtiendo el dinamismo mostrado a fines de 2025.
  • Indumentaria y calzado: Registró una caída del 0,8%, ubicándose un 4,4% por debajo de los niveles de hace dos años.
  • Transporte y vehículos: Mostró un virtual estancamiento (-0.1%), vinculado al freno en el patentamiento de automóviles y motocicletas que venía creciendo con fuerza el año previo.
  • Consumo Masivo: En el segmento de productos de primera necesidad, los últimos datos consolidados muestran una caída interanual del 0,3%, situando estos niveles en valores similares a los de la prepandemia (enero de 2020).

El freno al crédito impacta en los bienes durables

Uno de los factores determinantes en esta desaceleración es el agotamiento del crédito. Tras casi dos años de expansión sostenida que impulsó la compra de electrodomésticos y vehículos, el financiamiento a hogares (tarjetas de crédito y préstamos personales) comenzó a amesetarse en el último trimestre de 2025.

Como consecuencia directa, sectores como el inmobiliario (escrituras) y el de automotores han detenido su marcha ascendente. Hacia adelante, la CAC advierte que los próximos meses serán clave para determinar si el consumo masivo logra recuperarse o si se consolida un cambio en la composición del gasto de los hogares argentinos

