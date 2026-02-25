miércoles 25 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Desempleo

En pocas horas cerraron dos grandes empresas más, y dejaron 660 trabajadores en la calle

Las empresas del rubro textil y alimenticio alegaron apertura indiscriminada de importaciones y caída del consumo como los principales factores de las crisis.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Yogs, uno de los clásicos productos de ARSA, y las manifestaciones frente a Alal

Yogs, uno de los clásicos productos de ARSA, y las manifestaciones frente a Alal

Se confirmaron los ceses de operaciones de dos empresas emblemáticas en los sectores textil y alimenticio. El cierre definitivo de la hilandería Alal SAFICI y la quiebra de Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA) marcan el fin de décadas de historia productiva, afectando profundamente a las provincias de Corrientes, Chaco, Buenos Aires y Córdoba.

Lee además
cerro galeno art y quedaron en la calle 600 trabajadores
Desempleo

Cerró Galeno ART y quedaron en la calle 600 trabajadores
san luis: empresa de capitales britanicos cerro y echo a todos sus trabajadores
Empleo

San Luis: empresa de capitales británicos cerró y echó a todos sus trabajadores

Alal SAFICI: El fin de 111 años de historia textil

La reconocida empresa textil Alal SAFICI cerró sus puertas para siempre tras atravesar lo que sus dueños definieron como el "momento más complejo de la historia textil". Esta decisión impacta directamente en 260 familias de las localidades de Villa Ángela (Chaco) y Goya (Corrientes).

Según explicó Luis Alal, titular de la firma, los principales motivos del cierre fueron la apertura indiscriminada de importaciones y el contrabando, factores que impidieron a la industria local competir en un contexto de caída del poder adquisitivo. A esto se sumaron:

  • Elevados costos financieros, laborales y energéticos.
  • Una alta carga impositiva y el atraso cambiario.
  • Un profundo deterioro en la cadena de comercialización y cobranzas del sector.

Pese a los intentos de la empresa por producir telas de mayor calidad para exportar, el escenario no pudo revertirse. Actualmente, existe un fuerte conflicto por las indemnizaciones, ya que referentes locales denuncian que la firma pretende abonar solo el 50% del monto correspondiente. Mientras tanto, los trabajadores han recibido asistencia alimentaria por parte del gobierno de Corrientes y el municipio de Goya ante la falta de ingresos para cubrir necesidades básicas.

ARSA: Quiebra y liquidación de un referente lácteo

En paralelo, la Justicia confirmó la quiebra de Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA), la empresa que elaboraba los yogures y postres bajo la licencia de SanCor. Tras el fracaso de su concurso preventivo iniciado en 2024, el juez Federico Güerri ordenó la liquidación total de la compañía, dejando a cerca de 400 empleados despedidos.

ARSA operaba dos plantas fundamentales: una en Arenaza (Buenos Aires) y otra en Monte Cristo (Córdoba). El impacto social es severo, dado que muchos de los trabajadores contaban con más de 30 años de antigüedad. La firma era responsable de marcas icónicas presentes en la mesa de los argentinos, como:

  • Yogures: Yogs y Primeros Sabores.
  • Postres y flanes: Shimy, Sancorito, Sublime y Vida.

La empresa atribuyó su caída al contexto económico de alta inflación, devaluación y caída del consumo, además de los controles de precios y el encarecimiento de la leche cruda. No obstante, especialistas del sector señalan también problemas de gestión, deudas acumuladas con proveedores y complicaciones judiciales vinculadas a sus anteriores dueños (Grupo Vicentin), lo que finalmente impidió concretar la venta de la firma a nuevos inversores.

Con el cierre de estas dos importantes compañías, se pierde un capital productivo histórico y se profundiza la incertidumbre laboral en múltiples regiones del país.

Seguí leyendo

Detuvieron a un miembro de "antifa" por amenazas a Patricia Bullrich

La CGT definió marchar el lunes, acompañando una presentación judicial contra la reforma laboral

La Cámara de Comercio informó la tercera baja interanual consecutiva del consumo

Duro ataque de Martín Menem a un gobernador: "Es como un mono...

Milei cruzó al empresario que dijo que robaban con el precio de los neumáticos

¿Qué podría anunciar Javier Milei en su mensaje del domingo?

La Inspección General de Justicia solicitó la designación de veedores en la AFA tras detectar "graves irregularidades"

Asume Daniel Olivares Yapur la presidencia de la Corte de Justicia de San Juan: cómo será el acto

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Falleció Gustavo Monti.
Deceso

Falleció Gustavo Monti, investigado por la causa del acueducto

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un sanjuanino entró a Gran Hermano por primera vez en la historia del reality y es de la Villa América
Increíble

Un sanjuanino entró a Gran Hermano por primera vez en la historia del reality y es de la Villa América

Imagen ilustrativa
Disparo accidental

Una agente de policía se puso a jugar con la pistola de un compañero y le pegó un tiro a una cabo en Albardón

La Justicia deberá investigar la veracidad de la denuncia.
Revuelo en el penal de Chimbas

Presunta vejación a un preso: sospecharon que tenía un objeto extraño en sus partes íntimas y lo lesionaron

Identificaron al hombre que murió al volcar en su auto cuando circulaba por la Ruta 149.
Siniestro fatal

Identificaron al hombre que falleció tras volcar en la ruta camino a Calingasta

Sanjuanina admitió que mató de un cuchillazo a su expareja y aceptó 3 años de pena sin encierro
Era víctima de violencia de género

Sanjuanina admitió que mató de un cuchillazo a su expareja y aceptó 3 años de pena sin encierro

Te Puede Interesar

Otra vez: declaran en rebeldía al casero infiel que desvalijó dos cabañas y una casa en Albardón
Buscado

Otra vez: declaran en rebeldía al casero infiel que desvalijó dos cabañas y una casa en Albardón

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto: Copa Argentina. 
Lo grita el Pueblo Viejo

Copa Argentina: San Martín madrugó en el segundo tiempo y le gana 1-0 a Deportivo Madryn

El avance de los vehículos importados redefine el mercado automotriz en San Juan
Panorama incierto

El avance de los vehículos importados redefine el mercado automotriz en San Juan

El líder de Virus, mano a mano con Tiempo: los fans millennials, Federico siempre presente y la admiración por San Juan
Música

El líder de Virus, mano a mano con Tiempo: los fans "millennials", Federico siempre presente y la admiración por San Juan

EMICAR aplicó un aumento en las licencias tras un año sin cambios: los nuevos valores
Golpe al bolsillo

EMICAR aplicó un aumento en las licencias tras un año sin cambios: los nuevos valores