miércoles 25 de febrero 2026

Otra vez: declaran en rebeldía al casero infiel que desvalijó dos cabañas y una casa en Albardón

Se trata del sujeto conocido en el ambiente delictivo como “Gordo Carlos”, quien está acusado de vaciar tres viviendas ubicadas en un mismo domicilio y que debería presentarse ante la Justicia pero pegó el faltazo por segunda vez.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Después de haber sido acusado por desvalijar dos cabañas y una casa de Albardón, el casero infiel volvió a pegar el faltazo a una audiencia de la Justicia y, como consecuencia, fue declarado en rebeldía por el juez que intervino. Se trata de Carlos Alfredo Naim Arancivia, conocido en el ambiente delictivo como el "Gordo Carlos".

Si bien estaba previsto formalizar su causa por el delito de hurto, el hombre representado por un defensor oficial no apareció por Tribunales como ya lo había hecho en diciembre del año pasado. En esa oportunidad, el magistrado Roberto Montilla consideró que el imputado sustrajo del proceso por no presentarse a la citación judicial sin justificación y lo declaró en rebeldía.

Esta vez, su conducta fue la misma. Decidió no acudir y no comparecer ante el proceso, mientras se mantiene en libertad. El fiscal Cristian Catalano, de la UFI de Delitos Contra la Propiedad, tenía previsto endilgarle la figura penal en su contra. Sin embargo, todo quedó en stand by por segunda vez.

Por ahora, se decretó la suspensión del trámite respecto del imputado hasta que sea habido o, bien, se celebre una nueva audiencia y el magistrado ordene su inmediata detención.

La causa en su contra comenzó en mayo de este año tras la denuncia que hizo la familia damnificada, la que sostuvo que Arancivia era el hombre de confianza que cuidaba del complejo de cabañas y su casa de fin de semana. No obstante, aseguró que por casualidad descubrió que en menos de una semana había comenzado a vaciar las tres viviendas totalmente equipadas.

La denuncia que se radicó en la Comisaría 18° detalló que el sujeto se llevó de las cabañas y la casa tres cocinas, tres heladeras, dos freezers, camas, juegos de comedor, cuchetas, platos, cubiertos, sábanas, acolchados, mobiliario de un bar y hasta una máquina para cortar fiambre, entre otros elementos de valor.

Aunque gracias a la labor de la Brigada Norte de Investigaciones se recuperaron efectos de valor, el proceso penal continuó contra el sospechoso que aún no puede ser imputado formalmente por sus ausencias frente a las autoridades.

