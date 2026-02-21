Sábado de vuelcos: un auto terminó en el canal en Santa Lucía y un conductor cayó tras esquivar a un perro en Albardón

Dos vuelcos registrados este sábado en distintos puntos de San Juan dejaron. Por un lado, un coche terminó dentro de un canal de riego en Santa Lucía, y otro automovilista terminó hospitalizado tras intentar esquivar a un perro en Albardón.
Ambos incidentes movilizaron a Bomberos y personal de emergencias durante la mañana del sábado. Mientras en Santa Lucía el operativo se centró en sacar el auto del canal, en Albardón el protagonista debió ser hospitalizado tras el vuelco.
El primero de los hechos ocurrió en Santa Lucía, a la altura de calle San Lorenzo, frente al Barrio Holanda y a unos 500 metros de calle San Juan. Allí, un automóvil volcó y cayó al interior de un canal de riego.
Para poder retirar el rodado, Bomberos solicitó la reducción del caudal de agua, mientras en la zona trabajaban efectivos policiales y una dotación a la espera de una hidrogrúa. Según indicaron fuentes oficiales, no existía riesgo de desborde. A pesar de lo impactante de la escena, el conductor resultó ileso y no fue necesario su traslado a un centro de salud. Las causas del hecho aún son materia de investigación.
El segundo episodio se produjo en Albardón, sobre calle Tucumán, antes de llegar a la zona de Los Patos. Según publicó InfoAlbardón, un joven de 21 años, identificado como Salinas y con domicilio en el Barrio Colombo, perdió el control de su vehículo tras intentar esquivar a un perro que se cruzó en su camino.
La maniobra brusca derivó en el vuelco del rodado. Tras el impacto, personal de emergencias acudió al lugar y el conductor fue trasladado en ambulancia al Hospital Rawson para recibir asistencia médica por las lesiones sufridas.