Sábado de vuelcos: un auto terminó en el canal en Santa Lucía y un conductor cayó tras esquivar a un perro en Albardón

Dos vuelcos registrados este sábado en distintos puntos de San Juan dejaron. Por un lado, un coche terminó dentro de un canal de riego en Santa Lucía, y otro automovilista terminó hospitalizado tras intentar esquivar a un perro en Albardón.

Loteo Postas Las Chacritas Acusado de amenazar de muerte a sus vecinos con un revólver, un hombre terminó detenido en 9 de Julio

Conmoción "Hoy era el día donde debías reunirte con tu niña y con tu mamá": dolor por la muerte de la mendocina en el vuelco en Jáchal

El primero de los hechos ocurrió en Santa Lucía, a la altura de calle San Lorenzo, frente al Barrio Holanda y a unos 500 metros de calle San Juan. Allí, un automóvil volcó y cayó al interior de un canal de riego.

image

Para poder retirar el rodado, Bomberos solicitó la reducción del caudal de agua, mientras en la zona trabajaban efectivos policiales y una dotación a la espera de una hidrogrúa. Según indicaron fuentes oficiales, no existía riesgo de desborde. A pesar de lo impactante de la escena, el conductor resultó ileso y no fue necesario su traslado a un centro de salud. Las causas del hecho aún son materia de investigación.

El segundo episodio se produjo en Albardón, sobre calle Tucumán, antes de llegar a la zona de Los Patos. Según publicó InfoAlbardón, un joven de 21 años, identificado como Salinas y con domicilio en el Barrio Colombo, perdió el control de su vehículo tras intentar esquivar a un perro que se cruzó en su camino.

image

La maniobra brusca derivó en el vuelco del rodado. Tras el impacto, personal de emergencias acudió al lugar y el conductor fue trasladado en ambulancia al Hospital Rawson para recibir asistencia médica por las lesiones sufridas.