Acusado de amenazar de muerte a sus vecinos con un revólver, un hombre terminó detenido en 9 de Julio

Un hombre de 52 años fue detenido durante las primeras horas de este sábado en 9 de Julio, en el marco de una causa por amenazas agravadas. Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron un arma de fuego que habría sido utilizada para intimidar a vecinos de la zona.

Según informaron fuentes oficiales, el operativo fue llevado adelante por personal de la División UFI Genérica el 21 de febrero de 2026, tras una serie de tareas investigativas vinculadas a un legajo fiscal caratulado como “Amenazas agravadas”.

El allanamiento se realizó en una vivienda ubicada en el Loteo Postas Las Chacritas, donde fue detenido Gustavo Amato, de 52 años, señalado como el principal investigado en la causa.

Durante una requisa en el domicilio, los efectivos secuestraron un revólver calibre .22 largo, color gris, con numeración A8211. En el tambor se encontraron cuatro vainas servidas y cuatro cartuchos del mismo calibre, los cuales quedaron incorporados como evidencia en la investigación.

De acuerdo a lo indicado por las fuentes, el conflicto se habría originado hace un par de semanas a raíz de problemas de convivencia con vecinos del lugar, a quienes el ahora detenido habría amenazado de muerte exhibiendo el arma de fuego.

Tras el procedimiento, tanto el sospechoso como el arma secuestrada fueron trasladados a la Comisaría 31, donde quedaron a disposición de la Justicia para el avance de la causa.