Cayó "Bedetino" tras ser acusado de robar en un local de encomiendas en Santa Lucía

Un joven de 21 años, identificado como Emiliano Ismael Leguiza, alias “Bedetino”, fue detenido durante la madrugada del viernes luego de ser señalado como uno de los presuntos autores de un robo en un local de encomiendas en Santa Lucía . El procedimiento se concretó a pocos metros del lugar del hecho, aunque no se recuperaron los elementos sustraídos.

Según informaron fuentes oficiales, el episodio fue registrado alrededor de las 3 de la madrugada. A las 3:57 ingresó un aviso que daba cuenta de que, minutos antes, un joven de 23 años se había presentado en base policial para alertar sobre la presencia de tres hombres que forzaban el portón de ingreso del local de encomiendas “Autotransporte Puertas de Cuyo”, ubicado sobre el lateral oeste de Avenida de Circunvalación, entre calles San Lorenzo y General Espejo.

El denunciante aseguró haber reconocido a uno de los sujetos como Leguiza, conocido en el ambiente delictivo con el apodo de “Bedetino”. De acuerdo a su relato, los sospechosos ingresaron al lugar tras violentar el acceso y luego salieron con varias cajas de cartón.

Con las características aportadas, el personal policial inició un operativo en las inmediaciones y logró la aprehensión de uno de los señalados a unos 150 metros del comercio. Sin embargo, no se secuestraron efectos vinculados al hecho.

Minutos después se presentó el propietario del local, Federico González, de 26 años, quien constató daños en el portón de ingreso y desorden en el interior. En ese momento no pudo precisar qué elementos habían sido sustraídos. Las autoridades indicaron que se encuentran analizando cámaras de seguridad públicas y privadas para avanzar en la investigación.

El joven fue trasladado y quedó vinculado a un expediente contravencional, ya que al momento de su detención no llevaba consigo objetos que lo relacionaran de manera directa con el robo.

En el caso intervienen funcionarios de la UFI Delitos Contra la Propiedad, quienes dispusieron la recepción de la denuncia formal, entrevistas, inspección ocular, relevamiento fotográfico de los daños y análisis de cámaras a través del D-8. Asimismo, se indicó que las actuaciones serán remitidas a la fiscalía correspondiente para definir los próximos pasos procesales. Participó personal de la Comisaría 29°.