Presunto abuso sexual y ataque vengativo en Santa Lucía: el sospechoso quedó preso y la víctima sobrevivió de milagro

Miguel Ángel Romero (34) , el sujeto acusado de propinarle un puntazo y casi quitarle la vida a un hombre de apellido Carrasco, este viernes quedó preso. El juez le dictó la prisión preventiva en el SPP por el término de 6 meses tras la solicitud del Ministerio Público Fiscal compuesto por el fiscal Adrián Riveros y la ayudante fiscal Roca.

Entretelones La misteriosa desaparición del hermano del cantante Andrés Cantos, días de desesperación y el hallazgo en Alto de Sierra

Perfil Quién era el padre de la ex Reina del Sol que murió tras recibir una descarga eléctrica

El supuesto motivo de esta agresión sería por un presunto abuso ocurrido en diciembre, y en modo “venganza” Romero y un tal Ponce fueron a la casa de Carrasco a agredirlo. Primero le tiraron pedradas y luego Romero acuchilló al ahora herido, que según Fiscalía sobrevivió de milagro.

image

El ataque fue el 17 de febrero alrededor de las 22 horas y el herido estaba descansando en su casa. En un momento, su mamá lo llamó y le dijo que lo buscaban en la puerta. Salió a ver qué ocurría y lo agredieron .

Carrasco sufrió una grave lesión en la región izquierda del abdomen. El cuchillazo le llegó a perforar el instestino y se salvó de milagro.

Romero quedó imputado por lesiones graves pero el juez de Garantías Maximiliano Eugenio Barbera expresó que la carátula podría haber sido más grave (tentativa de homicidio) porque el damnificado tuvo riesgo de vida.