viernes 20 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tribunales

Presunto abuso sexual y ataque vengativo en Santa Lucía: el sospechoso quedó preso y la víctima sobrevivió de milagro

El agresor que, según la investigación, actuó por venganza por un supuesto abuso a un menor, este viernes quedó imputado por lesiones graves. La Fiscalía lo señaló de propinarle un puntazo con un cuchillo carnicero y casi quitarle la vida. La brutal agresión ocurrió el 17 de febrero, alrededor de las 22 horas, en el interior del Asentamiento Pedro Echagüe.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Miguel Ángel Romero (34), el sujeto acusado de propinarle un puntazo y casi quitarle la vida a un hombre de apellido Carrasco, este viernes quedó preso. El juez le dictó la prisión preventiva en el SPP por el término de 6 meses tras la solicitud del Ministerio Público Fiscal compuesto por el fiscal Adrián Riveros y la ayudante fiscal Roca.

Lee además
quien era el padre de la ex reina del sol que murio tras recibir una descarga electrica
Perfil

Quién era el padre de la ex Reina del Sol que murió tras recibir una descarga eléctrica
la misteriosa desaparicion del hermano del cantante andres cantos, dias de desesperacion y el hallazgo en alto de sierra
Entretelones

La misteriosa desaparición del hermano del cantante Andrés Cantos, días de desesperación y el hallazgo en Alto de Sierra

El supuesto motivo de esta agresión sería por un presunto abuso ocurrido en diciembre, y en modo “venganza” Romero y un tal Ponce fueron a la casa de Carrasco a agredirlo. Primero le tiraron pedradas y luego Romero acuchilló al ahora herido, que según Fiscalía sobrevivió de milagro.

image

El ataque fue el 17 de febrero alrededor de las 22 horas y el herido estaba descansando en su casa. En un momento, su mamá lo llamó y le dijo que lo buscaban en la puerta. Salió a ver qué ocurría y lo agredieron .

Carrasco sufrió una grave lesión en la región izquierda del abdomen. El cuchillazo le llegó a perforar el instestino y se salvó de milagro.

Romero quedó imputado por lesiones graves pero el juez de Garantías Maximiliano Eugenio Barbera expresó que la carátula podría haber sido más grave (tentativa de homicidio) porque el damnificado tuvo riesgo de vida.

Temas
Seguí leyendo

Este es el motociclista que abusó de una menor en Pocito: fue condenado a dos años de prisión condicional

El hombre que falleció electrocutado en Santa Lucía era el padre de una ex Reina del Sol

"Es por tratarlo de primo": la irónica reacción de Benmuyal ante la nueva demanda de Gustavo Monti

Sorpresa en una vivienda en construcción: sintieron movimientos extraños y descubrieron a dos sujetos robando

Le ofrecieron un préstamo bancario por WhatsApp y terminó estafado en $1.600.000

Un ladrón admitió que entró a una casa en Santa Lucía para hacer sus necesidades y, de paso, robar

Motochorros encañonaron en la cabeza a una mujer y la arrastraron por la calle para robarle la cartera en Rawson

Seis años después, la mujer que mató de un cuchillazo a su esposo en Ullum irá a juicio y recibirá la pena mínima

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
este es el motociclista que abuso de una menor en pocito: fue condenado a dos anos de prision condicional
Pervertido

Este es el motociclista que abusó de una menor en Pocito: fue condenado a dos años de prisión condicional

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un camión desviaba alimentos escolares hacia su casa: fue condenada, pero no irá a la cárcel
Juicio abreviado

Un camión desviaba alimentos escolares hacia su casa: fue condenada, pero no irá a la cárcel

Detuvieron a un hombre que sería el depravado que manoseó a una nena en el barrio Conjunto 7
Pocito

Detuvieron a un hombre que sería el depravado que manoseó a una nena en el barrio Conjunto 7

La sanjuanina que se puso a cantar a los gritos en el colectivo y se volvió viral
Video

La sanjuanina que se puso a cantar a los gritos en el colectivo y se volvió viral

Personal policial y de Bomberos realizaron peritaje en la casa donde falleció Luis Alberto Zabala.
En Santa Lucía

Tragedia: murió un hombre que recibió una descarga eléctrica cuando cortaba el pasto

Este es el motociclista que abusó de una menor en Pocito: fue condenado a dos años de prisión condicional
Pervertido

Este es el motociclista que abusó de una menor en Pocito: fue condenado a dos años de prisión condicional

Te Puede Interesar

Media sanción de la reforma laboral: miradas positivas, vasos medios llenos y una reserva en sectores económicos de San Juan
Opiniones

Media sanción de la reforma laboral: miradas positivas, vasos medios llenos y una reserva en sectores económicos de San Juan

Por Juan Ortiz
La misteriosa desaparición del hermano del cantante Andrés Cantos, días de desesperación y el hallazgo en Alto de Sierra
Entretelones

La misteriosa desaparición del hermano del cantante Andrés Cantos, días de desesperación y el hallazgo en Alto de Sierra

Luis Alberto Zabala falleció mientras cortaba el pasto en su casa de Santa Lucía.
Descarga eléctrica mortal

El hombre que falleció electrocutado en Santa Lucía era el padre de una ex Reina del Sol

Este es el motociclista que abusó de una menor en Pocito: fue condenado a dos años de prisión condicional
Pervertido

Este es el motociclista que abusó de una menor en Pocito: fue condenado a dos años de prisión condicional

Osvaldo Benmuyal comentando sobre el caso de Monti, junto a Marita Oliva y Leonardo Domínguez.
Revuelo

"Es por tratarlo de primo": la irónica reacción de Benmuyal ante la nueva demanda de Gustavo Monti