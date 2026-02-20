Presunto abuso sexual y ataque vengativo en Santa Lucía: el sospechoso quedó preso y la víctima sobrevivió de milagro
El agresor que, según la investigación, actuó por venganza por un supuesto abuso a un menor, este viernes quedó imputado por lesiones graves. La Fiscalía lo señaló de propinarle un puntazo con un cuchillo carnicero y casi quitarle la vida. La brutal agresión ocurrió el 17 de febrero, alrededor de las 22 horas, en el interior del Asentamiento Pedro Echagüe.
Miguel Ángel Romero (34), el sujeto acusado de propinarle un puntazo y casi quitarle la vida a un hombre de apellido Carrasco, este viernes quedó preso. El juez le dictó la prisión preventiva en el SPP por el término de 6 meses tras la solicitud del Ministerio Público Fiscal compuesto por el fiscal Adrián Riveros y la ayudante fiscal Roca.
El supuesto motivo de esta agresión sería por un presunto abuso ocurrido en diciembre, y en modo “venganza” Romero y un tal Ponce fueron a la casa de Carrasco a agredirlo. Primero le tiraron pedradas y luego Romero acuchilló al ahora herido, que según Fiscalía sobrevivió de milagro.
El ataque fue el 17 de febrero alrededor de las 22 horas y el herido estaba descansando en su casa. En un momento, su mamá lo llamó y le dijo que lo buscaban en la puerta. Salió a ver qué ocurría y lo agredieron .
Carrasco sufrió una grave lesión en la región izquierda del abdomen. El cuchillazo le llegó a perforar el instestino y se salvó de milagro.
Romero quedó imputado por lesiones graves pero el juez de Garantías Maximiliano Eugenio Barbera expresó que la carátula podría haber sido más grave (tentativa de homicidio) porque el damnificado tuvo riesgo de vida.