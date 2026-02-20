Un ladrón admitió que entró a una casa en Santa Lucía para hacer sus necesidades y, de paso, robar

Una maniobra insólita y desagradable en Santa Lucía terminó con una condena efectiva para el autor. Un delincuente con antecedentes reconoció ante la Policía que ingresó a una casa en construcción para hacer sus necesidades fisiológicas y que, ya dentro del inmueble, decidió llevarse materiales de obra.

El protagonista del hecho fue Javier Santiago Reinoso Cáceres , quien fue condenado en el marco de un acuerdo de juicio abreviado a dos meses de prisión efectiva , con declaración de reincidencia y prisión preventiva.

El desagradable momento en Santa Lucía

Según consta en el legajo, el episodio ocurrió el 17 de febrero de 2026, alrededor de las 17:19, cuando efectivos de la Subcomisaría Santa Lucía Este realizaban recorridas por la intersección de calles Cordillera de los Andes y Colón.

En ese contexto, los uniformados observaron a un hombre que trasladaba una bolsa de cemento de 25 kilos y una cuchara de albañil por la calle. Al ser entrevistado, el sospechoso se mostró nervioso y, de manera espontánea, lanzó una frase que sorprendió a los efectivos:

“Me metí a hacer caca en una casa y, cuando terminé, vi una bolsa de cemento en el comedor y me la llevé”. “Me metí a hacer caca en una casa y, cuando terminé, vi una bolsa de cemento en el comedor y me la llevé”.

La vivienda en cuestión se encontraba a pocos metros del lugar, en Cordillera de los Andes y Colón. Al inspeccionar el domicilio, los policías constataron que había otras bolsas de cemento de similares características y restos de materia fecal en el interior, confirmando el ingreso de este sujeto.

Minutos después llegó el propietario del inmueble, quien denunció el faltante de una bolsa de cemento y de una cuchara de albañil.

El caso fue caratulado como tentativa de hurto contra Reinoso Cáceres. Intervino la fiscal Virginia Branca. Este jueves se realizó la audiencia y hubo un acuerdo de juicio abreviado: el imputado recibió una condena de dos meses de prisión efectiva, fue declarado reincidente y quedó con prisión preventiva.