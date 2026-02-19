Se entregó el hombre acusado de apuñalar a un presunto abusador en Santa Lucía: qué cargos enfrenta

Un hombre que era intensamente buscado por la Policía se entregó este miércoles tras ser señalado como el autor de la puñalada que recibió un joven acusado de abuso en el asentamiento Pedro Echagüe, en el departamento de Santa Lucía. Se trata de Miguel Romero , representado por el abogado Mario Morán , quien está acusado de haberle asestado un puntazo a César Carrasco .

Grave En Santa Lucía: lo señalaron como abusador y le dieron un puntazo

El hecho se registró en la noche del martes, en el Sector I del asentamiento, alrededor de las 21.30. Según fuentes judiciales, una violenta gresca familiar derivó en que Carrasco, de 22 años, resultara herido de gravedad con un arma blanca a la altura del tórax. Testigos indicaron que el conflicto se produjo en medio de fuertes acusaciones contra el joven por presuntos abusos cometidos contra integrantes de su entorno familiar.

Tras el ataque, Romero se dio a la fuga, lo que motivó un amplio operativo policial para dar con su paradero. Finalmente, se presentó voluntariamente ante la Justicia y quedó imputado de manera provisoria por lesiones graves, con intervención de la Unidad Fiscal de Delitos Genéricos. En tanto, el herido fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Guillermo Rawson, donde fue intervenido quirúrgicamente. Fuentes médicas confirmaron que permanece internado, aunque fuera de peligro.

La causa se encuentra en plena etapa investigativa. Las autoridades judiciales trabajan en la reconstrucción del episodio para determinar con precisión las responsabilidades y el contexto en el que se produjo la agresión.

Por otra parte, el fiscal Roberto Mallea, de la UFI ANIVI, lleva adelante una investigación paralela contra Carrasco por los delitos de abuso sexual simple. Según trascendió, serían tres las personas afectadas, dos de ellas menores de edad.

En relación con esta causa, existen dos denuncias formales radicadas, incluida la presentación realizada por la madre de las menores en sede del CAVIG.

Se espera que las niñas declaren mediante Cámara Gesell, una medida clave para profundizar en la investigación sobre los hechos denunciados.