jueves 19 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tras el ataque

Se entregó el hombre acusado de apuñalar a un presunto abusador en Santa Lucía: qué cargos enfrenta

El hecho se registró en la noche del martes, según fuentes judiciales, ocurrió durante una violenta gresca familiar por supuestos tocamientos a dos menores y una adulta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Un hombre que era intensamente buscado por la Policía se entregó este miércoles tras ser señalado como el autor de la puñalada que recibió un joven acusado de abuso en el asentamiento Pedro Echagüe, en el departamento de Santa Lucía. Se trata de Miguel Romero, representado por el abogado Mario Morán, quien está acusado de haberle asestado un puntazo a César Carrasco.

Lee además
en santa lucia: lo senalaron como abusador y le dieron un puntazo
Grave

En Santa Lucía: lo señalaron como abusador y le dieron un puntazo
¿en un country de santa lucia? descubren una cueva de vehiculos robados
Dos secuestros

¿En un country de Santa Lucía? Descubren una "cueva" de vehículos robados

El hecho se registró en la noche del martes, en el Sector I del asentamiento, alrededor de las 21.30. Según fuentes judiciales, una violenta gresca familiar derivó en que Carrasco, de 22 años, resultara herido de gravedad con un arma blanca a la altura del tórax. Testigos indicaron que el conflicto se produjo en medio de fuertes acusaciones contra el joven por presuntos abusos cometidos contra integrantes de su entorno familiar.

Tras el ataque, Romero se dio a la fuga, lo que motivó un amplio operativo policial para dar con su paradero. Finalmente, se presentó voluntariamente ante la Justicia y quedó imputado de manera provisoria por lesiones graves, con intervención de la Unidad Fiscal de Delitos Genéricos. En tanto, el herido fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Guillermo Rawson, donde fue intervenido quirúrgicamente. Fuentes médicas confirmaron que permanece internado, aunque fuera de peligro.

La causa se encuentra en plena etapa investigativa. Las autoridades judiciales trabajan en la reconstrucción del episodio para determinar con precisión las responsabilidades y el contexto en el que se produjo la agresión.

Por otra parte, el fiscal Roberto Mallea, de la UFI ANIVI, lleva adelante una investigación paralela contra Carrasco por los delitos de abuso sexual simple. Según trascendió, serían tres las personas afectadas, dos de ellas menores de edad.

En relación con esta causa, existen dos denuncias formales radicadas, incluida la presentación realizada por la madre de las menores en sede del CAVIG.

Se espera que las niñas declaren mediante Cámara Gesell, una medida clave para profundizar en la investigación sobre los hechos denunciados.

Temas
Seguí leyendo

Médico acusado de abuso: la presunta víctima se descompensó mientras declaraba y tuvieron que suspender el juicio

Un camión desviaba alimentos escolares hacia su casa: fue condenada, pero no irá a la cárcel

Casi mata a su concuñado a balazos en Chimbas y luego de amagar aceptó la culpa, fue condenado

Imputan por estafa a los dueños de una clínica de Rodeo por facturaciones fantasmas

Caso Evelyn Esquivel: se conoció el resultado de la autopsia de la joven que perdió la vida tras un mes de agonía

En 25 de Mayo: estaba embarazada de 36 semanas y no lo sabía; salió a caminar y tuvo el bebé en plena calle

Chimbas: tomaba una siesta, se despertó y se topó con un ladrón robándole el celular

Un conocido psicólogo jachallero que ya fue condenado por abusador vuelve a caer preso por manosear a una niña

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
caso evelyn esquivel: se conocio el resultado de la autopsia de la joven que perdio la vida tras un mes de agonia
Ruta 20

Caso Evelyn Esquivel: se conoció el resultado de la autopsia de la joven que perdió la vida tras un mes de agonía

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

A dos semanas del inicio de clases, uno de los colegios más costosos de San Juan cerró la secundaria
Preocupante

A dos semanas del inicio de clases, uno de los colegios más costosos de San Juan cerró la secundaria

Caso Evelyn Esquivel: se conoció el resultado de la autopsia de la joven que perdió la vida tras un mes de agonía
Ruta 20

Caso Evelyn Esquivel: se conoció el resultado de la autopsia de la joven que perdió la vida tras un mes de agonía

Captados por las cámaras de los vecinos. La imagen tomó a los ladrones minutos antes del atraco. video
Violento robo

Asaltaron y maniataron a un matrimonio y a su hija con discapacidad en Capital, el tercer atraco en seis meses

Paro general: los sanjuaninos contaron cómo irán a trabajar este jueves video
Tiempo Pregunta

Paro general: los sanjuaninos contaron cómo irán a trabajar este jueves

Venden la posada más antigua de Calingasta: cuesta casi 500 mil dólares y está cerca de cumplir 100 años
Histórica

Venden la posada más antigua de Calingasta: cuesta casi 500 mil dólares y está cerca de cumplir 100 años

Te Puede Interesar

Un camión desviaba alimentos escolares hacia su casa: fue condenada, pero no irá a la cárcel
Juicio abreviado

Un camión desviaba alimentos escolares hacia su casa: fue condenada, pero no irá a la cárcel

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tiempo Streaming arranca con su nueva temporada el lunes 23 de febrero.
Programación 2026

Tiempo Streaming, en nueva casa, abre la temporada cargado de información y análisis con identidad sanjuanina

Resero aumentara 30% su volumen de molienda: pasará de 20 a 26 millones de kilos de uva.
Ni soja ni trigo

Radiografía laboral del agro: la vitivinicultura encabeza la generación de empleo con 73 puestos por hectárea

Casi mata a su concuñado a balazos en Chimbas y luego de amagar aceptó la culpa, fue condenado
Se decidió

Casi mata a su concuñado a balazos en Chimbas y luego de amagar aceptó la culpa, fue condenado

Imputan por estafa a los dueños de una clínica de Rodeo por facturaciones fantasmas
Grave

Imputan por estafa a los dueños de una clínica de Rodeo por facturaciones fantasmas