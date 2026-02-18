miércoles 18 de febrero 2026

Tiempo Pregunta

Paro general: los sanjuaninos contaron cómo irán a trabajar este jueves

La UTA San Juan adhirió al paro nacional convocado por la CGT contra la Reforma Laboral. Tiempo Pregunta salió a la calle para consultarle a los sanjuaninos cómo harán para llegar a sus puestos de trabajo. Mirá el video:

Por Redacción Tiempo de San Juan
paro nacional

Este jueves la CGT convocó a un paro nacional que, además, movilizará a cientos de personas en todo el país en contra de la Reforma Laboral que se tratará en Senadores.

En San Juan, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), anunció que el servicio de transporte público de pasajeros estará suspendido por 24 horas, complicando a muchos trabajadores que no podán asistir a sus puestos.

Tiempo Pregunta salió a la calle para consultarle a los sanjuaninos si irán a trabajar en medio de la jornada de lucha. Muchos aseguraron que se moverán en Didi o Uber, pero otros, que recorren distancias más largas para poder cumplir con sus obligaciones no podrán asistir debido a que un remis se les hace muy costoso.

Mirá todo lo que nos respondieron en el video de Tiempo Pregunta:

