Tobías Martínez no correrá en el inicio del campeonato de TC Pick Up

Tobías Martínez.

El automovilismo sanjuanino tendrá una ausencia en el arranque de la temporada 2026 de las TC Pick Up. El piloto local Tobías Martínez no estará presente este fin de semana en la fecha inaugural que se disputará en el autódromo Roberto Mouras, en La Plata.

El único representante de San Juan en la categoría trabaja en el aspecto presupuestario para confirmar su presencia desde la segunda fecha del campeonato, por lo que no será de la partida en la apertura del calendario 2026.

El sanjuanino apunta a reunir los recursos necesarios que le permitan afrontar la temporada y regresar a la competencia en la próxima cita de las TC Pick Up. Por el momento, su participación queda supeditada a la resolución de esa cuestión económica.

