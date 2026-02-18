miércoles 18 de febrero 2026

En redes

Infantino sobre el escándalo Vinícius-Prestianni: "No hay lugar para el racismo en el fútbol ni en la sociedad"

El presidente de la FIFA expresó su condena tras el escándalo en Benfica-Real Madrid. El comunicado que hizo en redes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se expresó públicamente luego del polémico episodio de presunto racismo que involucró a Vinícius Júnior y Gianuca Prestianni durante el partido de ida del play-off de la Champions League entre Benfica y Real Madrid.

Infantino dijo que se sintió "sorprendido y entristecido" al ver el incidente y enfatizó que "no hay absolutamente ningún lugar para el racismo en nuestro deporte ni en la sociedad". Señaló que todos los actores relevantes deben actuar y responsabilizar a quienes cometan estos actos.

El dirigente agregó que, a través de las iniciativas de la FIFA como Global Stand Against Racism y el Players’ Voice Panel, se busca garantizar que jugadores, árbitros y aficionados sean respetados y protegidos, y que se tomen medidas adecuadas cuando ocurran incidentes.

Infantino elogió además la actuación del árbitro Francois Letexier, quien aplicó el protocolo antirracismo durante el partido, utilizando el gesto con el brazo para detener el juego y atender la situación.

Finalmente, el presidente de la FIFA reafirmó el compromiso de la institución con las víctimas de discriminación y cerró: "La FIFA y el fútbol muestran plena solidaridad con quienes sufren racismo y cualquier forma de discriminación. Siempre continuaré reiterando: ¡No al racismo! ¡No a ninguna forma de discriminación!".

El comunicado de Infantino tras el escándalo Vinicius-Prestianni:

image
